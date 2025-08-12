València acelera con el cambio de nombre en pleno de mes agosto

Este lunes, 11 de agosto, ha dado inicio el proceso de exposición pública del cambio de nombre oficial de València que los partidos que gobiernan en el Ayuntamiento de València, PP y Vox, aprobaron en el pleno del mes de julio para para eliminar la tilde abierta del topónimo en valenciano que acordó el anterior gobierno progresista. Una decisión que la concejala socialista María Pérez ha calificado nuevamente de imposición y de "maniobra hecha por la puerta de atrás” alertando de que “se tramita con un plazo de solo 20 días para presentar alegaciones, en pleno mes de agosto, cuando muchas entidades están cerradas y la participación es más difícil que nunca”.

Proceso exprés y en pleno agosto

Pérez ha señalado que esta propuesta “ignora a la Acadèmia Valenciana de la Llengua, que es el organismo con la autoridad legal sobre nuestra lengua” y que ya dictaminó en 2017 que la forma correcta del nombre de la ciudad es con tilde abierta. “Para el PP es más importante hacerle una concesión a Vox que respetar el valenciano. La derecha no quiere bilingüismo: quiere jerarquías y relegar el valenciano a una lengua de segunda”, ha añadido.

La concejala socialista ha recordado que el gobierno de Catalá pretende apoyarse en un informe encargado a un lingüista particular “porque ya sabían que contradiría el criterio de la AVL” y ha remarcado que “es un documento pagado con dinero público, sin valor jurídico, que solo representa la opinión de una persona”. “Lo que están haciendo es un despropósito, una provocación y una falta de respeto a nuestra ciudad y a nuestra lengua”, ha subrayado Pérez. “Desde el PSPV ya estamos trabajando en las alegaciones para frenar este ataque y defender el nombre y la dignidad de València. Porque València seguirá siendo en valenciano y abierta”.

Una vez aprobado el cambio de nombre de València, que de prosperar pasaría a tener doble denominación en valenciano (con tilde cerrada) y castellano, la decisión plenaria se debía someter a información pública por un plazo de 20 días hábiles, mediante un anuncio a través de medios electrónicos en la sede electrónica del Ayuntamiento de València y en el Boletín Oficial de la Provincia de València. Periodo que ya ha comenzado. Una vez resueltas las alegaciones, en el supuesto de que haya, al finalizar el periodo de información pública, el Ayuntamiento procederá a la aprobación definitiva del cambio de denominación del municipio. Y en el caso de no haberse presentado ninguna reclamación en el trámite de información pública, no será necesaria la adopción de un nuevo acuerdo plenario de aprobación.

Por último, el consistorio remitirá el expediente al acuerdo del Consell de la Generalitat Valenciana, al que, tal como recoge la Ley 4/1983, de 23 de noviembre, de uso y enseñanza del valenciano, corresponde determinar los nombres oficiales de los municipios,