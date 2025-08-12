València encarga la demolición del edificio 'Casa de la Copa'

El Ayuntamiento de València inicia la tramitación para encargar la redacción del proyecto de demolición del edificio “Casa de la Copa” y de las dos construcciones adjuntas, una redacción que incluirá el estudio de seguridad y salud, el estudio de gestión de residuos, la dirección de obra y la coordinación de la seguridad y la salud en la fase de ejecución de la obra de demolición así como los trabajos complementarios y la posterior contratación de las obras de demolición de dichos inmuebles.

Esta actuación, que se enmarca dentro de los tres proyectos de regeneración paisajística que están desarrollando de manera coordinada el Ayuntamiento y la Autoridad Portuaria de València (APV), tiene como principal objetivo mejorar la zona y crear un espacio más amable para el disfrute de la ciudadanía, al tiempo que se propiciará la rehabilitación e integración paisajística del entorno del Edificio del Reloj como marco de entrada a la Marina de Valencia.

Los tres proyectos de regeneración de espacios que se van a acometer, en el paseo elevado de La Marina, en el Muelle de la Aduana y en los alrededores del Edificio del Reloj, cuentan con una financiación de 14 millones de euros de la Autoridad Portuaria de València. La “Casa de la Copa”, ubicada entre el Edificio del Reloj y el Tinglado 2, se construyó con motivo de la celebración de la 32ª edición de la America’s Cup y actualmente está en desuso tras haber albergado también una oficina de turismo.

En cuanto al entorno del Edificio del Reloj, el ámbito de actuación está comprendido entre este edificio y la antigua Estación Marítima, donde los trabajos consistirán en una mejora de los pavimentos, jardinería, iluminación y accesibilidad de los espacios. El Puerto ya ha adjudicado la redacción del proyecto y se prevé una inversión de 1,85 millones de euros.