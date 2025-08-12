València retira 66.000 kilos de maderas y cañas de las playas del sur

El Ayuntamiento de València ha recogido 66.000 kg de maderas y cañas, durante esta primera semana de agosto, tras finalizar, el pasado 1 de este mes, la restricción de acceso con motivo de la nidificación del chorlitejo, para la limpieza de la arena con maquinaria pesada de las playas del Sur.

Según ha explicado el concejal del Área de Residuos y Mejora Climática, Carlos Mundina, “el mar aún está sacando todos los días troncos de árboles, maderas, cañas y otros restos que proceden de la dana ocurrida el 29 de octubre de 2024. Por ello, y tras esperar a que finalizara el periodo de nidificación del chorlitejo, hemos podido entrar con maquinaria en playas como la de El Saler, que forma parte del parque natural, para culminar la limpieza de la arena”.

Tareas de limpieza en las playas del sur / Levante-EMV

Así, se ha procedido a limpiar el litoral de costa que va desde el Arbre del Gos, El Saler hasta la Gola de Pujol. En este sentido, Mundina ha indicado que “hemos ejecutado una primera limpieza desde la Gola de Pujol hasta el antiguo tallafoc de El Saler. Estos trabajos se han realizado con tres tractores con pala y seis operarios dedicados en exclusiva a esta zona, además de un vehículo 4x4 con remolque a modo de nodriza y un vehículo pequeño 4x4”.

Asimismo, el concejal ha señalado que la próxima semana “se incrementarán los medios utilizados para esta tarea en un tractor y ocho operarios más con el objetivo de agilizar limpieza manual y conseguir la máxima limpieza en la arena de cañas y troncos en el menor tiempo posible”.