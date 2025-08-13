La ampliación de la Estación Joaquín Sorolla obliga a trasladar dos muelles ferroviarios protegidos

El desmontaje de los últimos dos muelles ferroviarios protegidos del ámbito del Parc Central avanza este verano y ha dejado a la vista la estructura de vigas de hierro de los antiguos talleres, atribuidos a Demetrio Ribes, el arquitecto de la Estación del Norte. El desmantelamiento de los dos talleres ferroviarios, abandonados y sin uso desde hace años, es necesario para poder ampliar la estación provisional del AVE Joaquín Sorolla, una actuación que acomete el Ministerio de Transportes a través de Adif. Las cerchas de hierro, los sillares y demás elementos de las naves aprovechables se clasifican y almacenan para la posterior reconstrucción de los edificios, según informan fuentes de la Sociedad Parque Central.

Las infraestructuras previstas en la gran operación ferroviaria y urbanística del Parc Central, de la que está en ejecución el canal de acceso y la citada ampliación de la estación del AVE, obligan nuevamente a mover el patrimonio ferroviario protegido. Todo para dar respuesta al aumento del 40% en el número de viajeros tras la liberalización de las líneas de alta velocidad.

Los últimos dos muelles ferroviarios del ámbito del Parc Central están pegados a los andenes de la nueva terminal y ocupan la zona donde está previsto construir los nuevos andenes y vías. Durante la ejecución de la primera fase del Parc Central ya se desmontaron y rehabilitaron dos muelles, el número 3, que tras descartarse como subsede del IVAM albergará el espacio dedicado al artista valenciano Manuel Valdés. También se desmontó y rehabilitó el muelle 4, más próximo al barrio de Malilla y al que todavía no se ha dado uso definitivo.

Trabajos de desmontaje de los muelles ferroviarios históricos para ampliar la estación provisional del AVE / Adif

En el proyecto ganador del concurso de ideas del jardín de Gustafson-Nova Ingeniería-Grupotec estos muelles industriales se destinaban a usos terciarios complementarios para contribuir al mantenimiento del jardín. Sin embargo, ninguno de los edificios ferroviarios restaurados en la primera fase del Parc Central se ha destinado a estos usos. Los muelles 1 y 2 que ahora se están desmantelando, considerados como el resto Bien de Relevancia Local, no tienen un uso definido todavía. Se volverán a montar eso si en el lugar que ocupa la estación del AVE provisional una vez se construya la nueva Estación Central, ahora en fase de concurso de ideas. Habrá que esperar, en todo caso, a ver cómo se desarrolla el proyecto definitivo de soterramiento de las vías de tren, para decidir su uso.

En el diseño de Gustafson los muelles afectados ahora por la ampliación de la estación y el futuro canal de acceso estaban destinados a albergar un vivero o mercado de flores y cafeterías y terrazas para dar servicio a la zona Oeste del parque, en concreto al Jardín de los Perfumes y al ámbito de Exposición de Jardines, ocupada en la actualidad por las infraestructuras ferroviarias que de forma provisional ahora vuelven a expandirse para hacer posible la construcción del canal de acceso y el soterramiento de las vías entre el bulevar sur y el puente de Giorgeta.

La paisajista norteamericana propuso en su plan para el Parc Central la restauración del patrimonio ferroviario del Parc Central, donde destacan las cuatro naves de Demetrio Ribes y cuatro muelles ferroviarios, dos de ellos ya recuperados, para destinarlos a uso dotacional y de servicio para el parque. La nave principal de Ribes se ha convertido en un polideportivo. Una de las dos naves gemelas quedó adscrita a la Universidad Popular, mientras que la otra, se ha destinado a usos culturales. Los talleres ferroviarios por su estructura abierta al parque se destinaban a zona de restauración para dar servicio a los visitantes del parque.