Los museos de València recortan horarios en agosto

El Grupo Municipal Socialista ha denunciado que el gobierno de María José Catalá haya decidido cerrar o reducir los horarios de apertura de los museos municipales durante agosto cuando este mes tiene mayor afluencia turística. Además, para muchos vecinos y vecinas que se quedan en la ciudad, es una oportunidad para conocer el patrimonio de València.

La concejala socialista Maite Ibáñez ha señalado que "está claro que al Partido Popular no le interesa la cultura, y vemos cómo en agosto o bien cierra o reduce horarios de los museos municipales justo en el momento del año en el que más visitas recibe nuestra ciudad o para los vecinos de València que se quedan y aprovechan estos días para conocer nuestro patrimonio”. Asimismo, ha puesto ejemplos concretos como "la Casa Museo Concha Piquer o el refugio antiaéreo que estarán cerrados, y la Galería del Tossal que sólo abre el miércoles de 16 a 19 horas. Además, el Almudín y las Atarazanas abrirán en septiembre cuando tengan una nueva exposición".

La edil también ha lamentado que este año no haya programadas actividades para familias ni visitas guiadas para todos los públicos, "que recordemos sí se ofertaban durante gobiernos progresistas y que en esta ocasión no habrá ninguna actividad en los museos municipales". De igual manera, Ibáñez ha alertado del "descalabro cultural" que está sufriendo València por la "inexistente política cultural" del gobierno de Catalá y su “negligente gestión de los recursos”.

Según ha recordado, la ciudad ha caído del tercer al quinto puesto en el ranking del Observatorio de la Cultura en tan solo dos años de mandato del PP, rompiendo la tendencia de avance lograda por el anterior gobierno progresista, que pasó del séptimo puesto en 2015 al tercero en 2023. “Es el resultado de la anulación de proyectos y el ninguneo a las artes escénicas, a los museos y al patrimonio. Si esta política de abandono continúa, el retroceso será aún mayor en los próximos años”, ha manifestado.

“Es un despropósito más de la señora Catalá que refleja el abandono hacia los museos valencianos, y que desde el Partido Socialista de la ciudad queremos denunciar con firmeza”, ha concluido la concejala.