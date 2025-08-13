Las pedanías de la dana de València se preparan frente a los riesgos climáticos

La Comisión Europea ha aprobado oficialmente el proyecto "Urban Flow", presentado por el Ayuntamiento de València, cuyo objetivo es transformar los espacios públicos de las pedanías de La Torre, El Forn d'Alcedo y Castellar-L'Oliveral, afectadas por episodios de dana, en entornos resilientes y adaptados al clima. Del presupuesto total de 17 millones de euros del proyecto europeo, a las pedanías de València se asignarán 3,4 millones de euros. Este importe corresponde a la financiación asignada al consorcio local liderado por València Innovation Capital, que incluye al Ayuntamiento de València, València Clima i Energia, EMT València, Universitat Politècnica de València (UPV), Tecnalia y ETRA. Esta inversión se destinará a desarrollar y testear soluciones piloto en la ciudad, como la creación de un gemelo digital local, nuevas soluciones de movilidad compartida y sostenible, herramientas de transición energética, análisis para la protección de la ciudadanía frente al calor, o la integración de datos en un Mobility Data Space.

Con una inversión total de 17 millones de euros y la participación de socios europeos, “Urban Flow” desplegará una batería de soluciones punteras en regeneración urbana, movilidad climáticamente neutra, energía sostenible y gestión hídrica. Se trata de un proyecto piloto que se validará en València, Tampere (Finlandia) y Florencia (Italia), con el seguimiento de otras cuatro ciudades europeas: Bruselas, Gdansk, Pilsen y Edimburgo.

Transformación con impacto local

El proyecto “Urban Flow” se centrará especialmente en las pedanías de La Torre, El Forn d'Alcedo y Castellar-l'Oliveral, tres zonas del sur de la ciudad que fueron gravemente afectadas por la última dana y que ahora se convertirán en laboratorios urbanos de transformación climática. Las actuaciones previstas permitirán reorganizar el espacio público para dar prioridad a la movilidad sostenible y al acceso equitativo, implementando un diseño urbano que favorezca la conectividad entre núcleos urbanos y rurales.

Además, se desplegarán soluciones basadas en la naturaleza para gestionar de forma más eficiente las aguas pluviales y minimizar los riesgos de inundación. El uso de tecnologías avanzadas también será clave, con la integración de inteligencia artificial en la Oficina de la Energía de València para mejorar la experiencia del usuario, y la incorporación de herramientas digitales como geocercas para gestionar dinámicamente el uso del espacio urbano.

En paralelo, se fomentará el autoconsumo colectivo de energías renovables y se definirá una estrategia para descarbonizar las redes de climatización de los edificios públicos. Todos estos avances se complementarán con sistemas de monitorización ambiental para anticipar riesgos climáticos y con procesos de participación ciudadana para crear soluciones adaptadas a las necesidades locales, fortaleciendo así la cohesión social y la resiliencia comunitaria.

Según ha explicado la concejala de Turismo, Innovación y Captación de Inversiones, Paula Llobet, “esta concesión reconoce el compromiso de València con una recuperación que va más allá de la reconstrucción: queremos convertir una situación de crisis en una oportunidad para innovar, modernizar y generar un impacto positivo duradero en la ciudad”.

Para Carlos Mundina, concejal de Mejora Climática y Eficiencia Energética, “la concesión del proyecto “Urban Flow” por parte de la Comisión Europea pone en valor el esfuerzo sostenido del Ayuntamiento de València en el diseño e implementación de políticas públicas orientadas a la mitigación y adaptación al cambio climático. Este proyecto refuerza nuestra estrategia municipal para avanzar hacia una infraestructura urbana más eficiente, resiliente y alineada con los objetivos de neutralidad climática, mediante soluciones basadas en la naturaleza, digitalización avanzada y participación ciudadana”.

València como referencia europea

La concesión de este proyecto sitúa a València como una de las ciudades europeas de referencia en adaptación urbana al cambio climático. “Queremos demostrar que es posible recuperar nuestras infraestructuras dañadas y, al mismo tiempo, construir una ciudad más innovadora, inclusiva y sostenible”, ha señalado Llobet. “Urban Flow” será un modelo para otras ciudades que buscan afrontar los retos climáticos desde la innovación y la colaboración”.

Esta iniciativa se enmarca en la estrategia València Innovation Capital y refuerza la posición de la ciudad en el cumplimiento de su compromiso con la neutralidad climática, tal y como promueve la Misión Europea de Ciudades Inteligentes y Climáticamente Neutras.