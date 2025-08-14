"El cruce de San Agustín es un caos. Vienen coches por todas partes"

El entorno de la Plaza de San Agustín se ha convertido en uno de los puntos negros más conflictivos y caóticos de València. Un tramo de calzada no excesivamente largo que absorbe parte del tráfico de Xátiva y San Vicente Martir en dirección norte para verterlo en Avenida del Oeste, la continuación de San Vicente y la estrecha calle de Sant Pau; todo ello enmarcado en una maraña de intersecciones, pasos de peatones, señales pintadas en el suelo, semáforos, contenedores, marquesinas, camionetas, coches, patinetes y peatones.

En solo un año, dos accidentes mortales han encendido todas las alarmas en torno a este foco de siniestralidad. El 16 de agosto de 2024, una mujer de 70 años falleció al ser arrollada por un camión frigorífico a la altura del número 84 de la Calle de San Vicente Mártir, en el cruce con la plaza de San Agustín. Y a escasos metros de allí, en el acceso a San Vicente desde la calle Xátiva, este mismo lunes una niña de 6 años perdió la vida tras ser atropellada por una ambulancia.

Son los accidentes más graves de los últimos tiempos, pero no los únicos. Los comerciantes describen incidentes casi mensuales, los bocinazos de los vehículos se han convertido en la banda sonora diaria de esta confluencia entre grandes vías, y los atropellos mortales han desatado un agrio enfrentamiento entre gobierno y oposición, que atribuye al aumento del tráfico la creciente peligrosidad de este punto ubicado en pleno corazón de la capital.

En concreto, Compromís ha revelado que, según los datos oficiales de intensidad media diaria (IMD) del tráfico que recoge el Ayuntamiento, en el tramo de la calle Xàtiva entre Marqués de Sotelo y San Agustín, el tráfico ha pasado de 19.634 vehículos diarios en 2023 a 24.829 en 2025, un aumento del 20,9%, lo que supone 5.195 coches más cada día. También hay incrementos del 12% en tramos de San Vicente y Periodista Azzati, y hasta un 5% en otros puntos próximos.

Para Papi Robles, portavoz de los valencianistas, el hecho de que en dos años se haya “disparado el tráfico” con mayor dificultad para “proteger al peatón” es consecuencia de la política de Movilidad del actual equipo de gobierno, que entre otras cuestiones, autorizó el giro desde Oeste hacia San Vicente para el tráfico privado, “una medida que ha incrementado la presión viaria en un punto que debería estar pacificado y donde ya murió una persona”, señalan.

Confluencia de seis calles en la plaza de San Agustín / J.M.López

Desde Compromís también argumentan que la apertura al tráfico desde Porta de la Mar y la eliminación de un carril para el transporte público en Colón están directamente relacionadas con el elevado aumento del tráfico en Ciutat Vella. “La realidad es que si abres la puerta al tráfico, la probabilidad estadística de siniestralidad es más alta. Y, lamentablemente, lo estamos comprobando”, ha señalado Robles, quien ha exigido una investigación por el aumento de la siniestralidad en San Agustín.

Por su parte, el concejal y alcalde en funciones, Juan Giner, ha recordado que actualmente está en redacción el proyecto de renaturalización del entorno de San Agustín, San Vicente y Avenida del Oeste, con lo que todavía habrá que esperar para ver si esta mejora modifica la organización de la planta viaria. Asimismo, desde el equipo de gobierno han resaltado que el accidente de este martes se produjo en el giro desde la calle Xàtiva hacia San Vicente, no en el giro de la avenida del Oeste a San Vicente como ocurriera en agosto del año pasado. “El giro donde se produjo el martes el atropello lleva así desde hace décadas. El único cambio lo hizo Grezzi cuando puso la marquesina en el lateral del Luis Vives. Es lamentable que desde el minuto cero quieran hacer polémica”, lamentan en el gobierno municipal.

Pasos de cebra sin visibilidad

El giro del último siniestro es distinto pero la sensación de riesgo abarca todo el entorno de la plaza, donde confluyen un total de seis calles –San Vicente Mártir, Avenida del Oeste, Huesca, Sant Pau, Xátiva, Guillem de Castro–. Segundo regenta un kiosco de prensa en el punto exacto del arrollamiento y dice que ya se ha acostumbrado a los sustos. “Ha habido cambios en el sentido del tráfico y eso ha provocado más accidentes. Vienen coches por todas partes. Yo llevo aquí 10 años y antes no pasaba nada, pero en los últimos tres años no paramos de ver choques entre coches, motos y patinetes”, relata. “Otro problema es que hay contenedores en las aceras que tapan los pasos de cebra y también es peligroso, deberían ir subterráneos”, añade el kiosquero. “Y tampoco estaría de más algo de Policía para controlar que se respete el tránsito”.

Ana trabaja en una tienda de telefonía móvil y cuenta que ella va al trabajo en moto porque San Agustín está casi siempre colapsada. Casualmente, los meses de verano son los únicos con un tránsito mes relajado, justo cuando se han producido los accidentes mortales. Su sensación también es de inseguridad: “Yo he visto tres accidentes graves en un año. También hubo uno bastante fuerte con un motorista que salió volando. El problema es que mucha gente cruza sin paso de cebra, o en rojo. En el semáforo de acceso desde Xátiva siempre hay bronca porque los peatones se lo saltan todo el rato. Es un cruce muy céntrico con todo tipo de vehículos”.

Unos metros más arriba, a la altura del arrollamiento del camión frigorífico, la trabajadora de una pastelería coincide en el diagnóstico: “Esto es un caos, los peatones y las motos se saltan los semáforos y los autobuses pitan todo el rato. Recientemente han puesto una señal sonora en los semáforos pero da igual, la gente cruza por donde quiere. El otro día se estrelló una moto casi contra la tienda porque se saltó el semáforo y un coche se la llevó por delante”, cierra la trabajadora sobre un zona 30 donde el tráfico está lejos de pacificarse.