Dónde está el barrio más envejecido de València

El Ayuntamiento de València ha dado a conocer esta semana la cifra actualizada de personas inscritas en el Padrón Municipal con 65 o más años, que a principios de este año, ascendía a 106.980 mujeres y 73.644 hombres. Estas 180.624 personas representan el 21,4% del total de la población de la ciudad, y el distrito de Algirós (barrios de Isla Perdida, Amistat, Ciudad Jardín, Vega Baixa y Algirós) es el que cuenta con mayor representación de este colectivo (un 26,6% del total), mientras que Rascanya (barrios de Orriols, Torrefiel y San Llorens) es el menos envejecido, con un 17,7% de mayores.

Según esta información, facilitada por la Oficina de Estadística del Ayuntamiento de València, el 59,2% de este grupo demográfico son mujeres y el 40,8% hombres; y en general ha registrado un incremento de un 2,1%, respecto a los datos de 2024. En cuanto a las formas de convivencia, 69.006 de estas personas conviven con otras menores de 65 años, mientras que 109.779 convive solo con otras personas mayores de 64 y 49.101 viven solas. De estas, una gran mayoría, en concreto el 74,0%, son mujeres.

Mapa de barrios y edades de València / A.V.

L'Eixample sobre-envejecido

A su vez, entre las personas mayores de 64 años que viven solas un 41,2% son mayores de 79 años, 20.241 personas. Dentro del colectivo de personas mayores, el subgrupo de personas de 80 y más años representa el 30,1%. 298 mujeres de esta última franja de edad han cumplido 100 años y 98 hombres también han sido testigos de un siglo de historia. Suman 396 personas centenarias, 20 más que el año pasado.

Respecto a la población sobre-envejecida (de 85 y más años), el mayor peso proporcional respecto a la población del distrito, se encuentra en L’Eixample (4%). Todos estos datos se encuentran en la publicación monográfica “Población mayor de 64 años en la ciudad de València. 2025”, que recoge la información estadística relevante sobre la población de 65 y más años en la ciudad, según información del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero del presente año.

La citada publicación recoge indicadores de la evolución de la población y clasifica según sexo, edad, lugar de nacimiento y nacionalidad, entre otras variables, en las diferentes divisiones territoriales municipales: juntas municipales, distritos y barrios. También ofrece resultados según forma de convivencia, como por ejemplo, mayores que conviven solo con otras personas de 65 y más años o personas mayores que viven solas.

Entre 1981 y 2025 la población de la capital ha envejecido a marchas forzadas, concretamente, el número de personas mayores ha crecido en un 116%. Las cifras estadísticas revelan nuevamente que las mujeres son más longevas que los hombres, ya que los mayores de 64 han subido un 108% y el de ellas un 130%.