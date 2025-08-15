Cenas "a la fresca" en la playa: Una tradición valenciana "de toda la vida" que va a más

En verano, y especialmente en agosto, las playas de València no descansan. Cuando cae la noche, el paseo marítimo se llena de familias y grupos de amigos que despliegan sus mesas y sillas buscando el alivio de la brisa marinera en los días más calurosos del año. Algunos extienden grandes toallas sobre la arena para sentarse y cenar, mientras otros optan por la comodidad de sus hamacas, recostados frente al mar y observando cómo las olas se mecen suavemente. Distintas formas, mismo objetivo: reunirse y disfrutar "a la fresca" junto a la playa.

Nada más llegar, el aire trae consigo el olor a sal mezclado con comida, un aroma que despierta el apetito de inmediato. El ambiente es familiar y distendido: niños, jóvenes y ancianos comparten risas, juegos y anécdotas. Asimismo, la playa nocturna se viste de luces, el paseo se ilumina y los restaurantes junto al mar rebosan de gente arreglada y con ganas de pasarlo bien. Otros, en cambio, prefieren seguir bañándose o jugar al voleibol y al fútbol descalzos sintiendo la humedad de la tierra bajo los pies. A medida que se avanza por el paseo, y cuando el reloj marca las nueve de la noche, empiezan a aparecer quienes llegan cargados con bolsas, listos para cenar y dejarse airear por el viento que corre a esas horas. Pronto, las mesas se llenan de platos caseros o también comprados: croquetas de jamón, ensaladilla rusa, olivas, tortilla de patatas, cacahuetes, bocatas, fiambre...

"Desde que era pequeño venía a cenar aquí y ahora traigo conmigo a mis nietos"

"Nosotros llevamos haciendo esto toda la vida", asegura un hombre recostado en su silla, con un bocadillo en la mano. Para muchos valencianos, cenar en la playa no es solo un plan agradable, sino una tradición transmitida de generación en generación. "Desde que era pequeño venía a cenar aquí, hace muchos años. Ahora traigo conmigo a mis nietos", cuenta un anciano mientras comparte mesa con ellos. Unos metros más adelante, una mujer sostenía entre sus brazos a un bebé mientras comía. Esta no dudó en comentar que el mismo plan que hacía con sus padres, quería repetirlo también con sus hijos. Por otro lado, un grupo de amigos admitieron que no solían ir a cenar al paseo, pero reconocieron que era un buen plan para estar "fresquitos". Aunque no sea algo que hagan de costumbre, levantaron una de sus bolsas y añadieron entre risas: "Como buenos valencianos, llevamos horchata y fartons de postre".

Ana de los Ángeles

Al conversar con distintas personas de la zona, quedó claro que todas coincidían en un mismo punto: es un plan barato. "Con los precios de los restaurantes es normal que la gente venga", comentaba un joven. Muchos señalaban que, con el alto coste de la vida actual, cenar en la playa se convierte en "una opción económica y diferente", sobre todo porque en los locales junto al mar "los precios suelen ser más caros de lo habitual". Varios valencianos compartían esta opinión, en particular los más jóvenes, que ven en estas noches una alternativa a unas vacaciones de verano difíciles de costear. "No tenemos casa de verano, así que quedamos aquí y nos reímos un rato", explica una chica entre risas. No todos, sin embargo, son asiduos. Algunos sostenían que en agosto suelen irse de vacaciones y que no visitan la playa con frecuencia, pero, aquellos que viven en ciudades sin costa o trabajan lejos, aprovechan cualquier ocasión para acercarse: "Soy de València, pero vengo de trabajar desde Madrid y aquí se está mucho más fresco", cuenta un chico de mismo grupo que la joven anterior.

Las elevadas temperaturas han sido otro de los grandes motivos que impulsa a la gente hacia la costa. La reciente ola que ha azotado toda València ha llevado a muchos a salir de sus casas en busca de un alivio junto al agua, ya sea en la piscina o en el mar. "Si venimos aquí nos ahorramos el aire acondicionado", comenta una mujer mayor, que añade que "si vas por dentro de los barrios hace mucha calor, pero en la costa corre el aire". En este ambiente relajado, muchos aprovechan el buen tiempo y la frescura de la noche para sacar las cartas, el dominó u otros juegos de mesa, disfrutando así de una velada familiar: "Esto es una tradición valenciana de toda la vida", manifiestan con orgullo.

¿Sentarse "a la fresca" patrimonio inmaterial de la humanidad?

En los últimos años, esta costumbre ha ganado protagonismo y ha inspirado incluso campañas para que sentarse "a la fresca" sea reconocido como Patrimonio Inmaterial de la humanidad. No se trata de algo exclusivo de València: en otros rincones de España también defienden que debe preservarse, pues es una práctica que se lleva realizando desde hace muchísimos años y que, a día de hoy, sigue siendo muy habitual. Reunirse así es más que un simple acto social; es un momento que une a la comunidad. La gente se sienta y charla durante horas sobre sus vidas, sus aventuras y sus preocupaciones. Es un instante de desahogo, de calma, de dejar atrás el estrés cotidiano para dedicarse a descansar y disfrutar en compañía de los seres más queridos.

Entre quienes más la practican están los ancianos, que sacan sus sillas y mesas y se instalan frente a sus patios o en la playa, observando a la gente pasar. Antes, era habitual ver estas escenas por las calles, pero hoy se conservan sobre todo en los pueblos y en los barrios. Los jóvenes, por su parte, han adaptado la tradición a su propio ritmo: en lugar de quedarse en los portales, prefieren acudir al paseo marítimo, ya sea en la Malvarrosa, la Patacona, Pinedo, El Perelló... Todo ello para cenar y aprovechar las tardes veraniegas donde se mezclan con familias y grupo de amigos, todos disfrutando del buen tiempo junto al mar.

Además, lo bonito de esta tradición es que crea un fuerte sentido de unión. Lo ideal sería conservarla durante muchos años más, para que no se desvanezca con el tiempo y para ello, que fuera Patrimonio Inmaterial de la humanidad lo fortalecería. Al fin y al cabo, son estas costumbres las que más suman y las que dan carácter a València. Son parte de lo que hace única a la ciudad y de lo que atrae cada año a turistas que buscan no solo sus playas y su gastronomía, sino también conocer de cerca su forma de vida y su gente.