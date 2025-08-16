Barrio de la Aguja: el secreto mejor guardado de València

Carmen y Amparo charlan con el salón en semipenumbra y la tele de fondo. Fuera no hay un alma, calles fantasma por la ola de calor. Puertas adentro la conversación gira en torno a la singular historia de un núcleo de casas con aire de pueblo escondido a espaldas de la Avenida del Cid. Con más de 90 y 80 años respectivamente, son las vecinas más longevas del barrio de la Virgen de los Desamparados, conocido popularmente como barrio de la Aguja, una trama de cinco calles con nombres de vírgenes y adosados unifamiliares de dos plantas. Un remanso de paz y ejemplo de resistencia frente al urbanismo especulativo y el turismo expansivo de la gran ciudad.

El origen de la Aguja —rememoran las vecinas— hay que buscarlo en el primer tercio del siglo XX, cuando el canónigo de la Santa Iglesia Catedral de Valencia, Manuel Pérez Arnal, promovió el primer sindicato femenino de toda España, el “Sindicato de la Aguja”, llamado así por agrupar a costureras, modistas, pantaloneras y demás trabajadoras del ramo. Además de conseguir derechos laborales, como la reducción de jornada de doce a nueve horas, este sindicato impulsó en 1932 la construcción de tres grupos de viviendas de bajo coste para las mujeres afiliadas a lo que después se conocería como Obra Social Femenina de Nuestra Señora de los Desamparados.

Algunas de las calles del barrio no tienen salida / Francisco Calabuig / Francisco Calabuig

De aquella iniciativa surgieron tres barrios. Uno en el entorno de la calle Sagunt, otro por Manuel Candela y el citado núcleo edificado junto a la antigua cárcel Modelo —ahora complejo administrativo del 9 de octubre— y encajonado dentro de Nou Moles entre la Avenida del Cid y las calles de Burgos y Arte Mayor de la Seda. De este quedan en pie 65 casas de las 75 iniciales después de que la ciudad absorbiera un tramo de viviendas y en 1994 se levantaran ocho nuevas casas a imagen y semejanza de las anteriores, todas ellas repartidas en las calles: Virgen del Lluch, Virgen del Rebollet, Virgen de la Salud, Virgen de Agres y Virgen de las Injurias.

«Aquí todo eran acequias y campos de labranza. No veías una casa hasta la Modelo. Había xufa, patata, tomate, maizales tan altos como hombres, que se escondían para dar sustos a las mujeres», relata Carmen. «Luego hicieron la avenida del Cid, que primero se llamó avenida de Castilla y era de tierra, y tiraron algunas casas para hacer una de las calles paralelas», continúa la vecina.

Una de las típicas casas del barrio / Francisco Calabuig / Francisco Calabuig

Más tarde hubo otro intento de demolición integral para coser la calle Pintor Stolz, ahora interrumpida en dos mitades por el barrio de la Aguja –otra rareza urbanística como el Bulevar García Lorca–, pero el movimiento vecinal se opuso y logró que el Colegio de Arquitectos se involucrara en la protección de las viviendas, humildes pero elegantes, con adornos florales en las fachadas, paneles de azulejos con las vírgenes que dan nombre a las calles, pináculos en las cornisas y balcones con barandillas de hierro; recayentes estos últimos a calles ornamentadas con naranjos y los únicos olivos de toda la ciudad. Una postal.

Pero ese vecindario que se mantuvo en pie no siempre fue de la mano. «Al principio había mucha armonía. Los hombres se juntaban para jugar al dominó. Llegaron a crear la ‘Penya los Menin-fots’. Luego la guerra les separó en bandos y se enemistaron», cuenta Carmen. «Aquella armonía la recuperamos las mujeres saliendo a la calle, ‘a la fresca’. Nos juntábamos entre los árboles unas diez mujeres a charlar de nuestras cosas y así hemos estado hasta hace pocos años, que fueron muriéndose la mayoría. Solo quedamos nosotras dos», narran las vecinas.

Placa conmemorativa colocada por el 75 aniversario del barrio / Francisco Calabuig / Francisco Calabuig

De los tres barrios para mujeres costureras creados en València, el abuelo de Carmen eligió el de Nou Moles –el único que queda casi íntegramente en pie– porque tenía cierta altura: «En aquella época a las mujeres no se les permitía tener la titularidad de las viviendas. Fue mi abuelo quien decidió vivir aquí porque tenía más altura, estaba 50 metros sobre el nivel del mar, como el Micalet», dice Carmen. «De la riada del 57 ni siquiera nos enteramos. Yo trabajaba en Renfe y fui a trabajar como un día normal», añade.

En este ejercicio de memoria, envuelto en un inevitable halo de romanticismo, más allá de las rencillas heredadas de la guerra, el correr de los años es una sucesión de recuerdos y acontecimientos felices. Mientras la ciudad levantaba edificios a su alrededor y la larga Avenida del Cid bombeaba coches, ruido y monóxido de carbono, las vecinas de la Aguja vivían en un oasis silencioso con la parroquia de Santa Inés como pegamento social. Carmen evoca los tiempos en los que se honraba a la Virgen de los Desamparados trasladando la imagen en peregrinación de casa en casa. Cada mes se guardaba en una vivienda, hasta que en los cincuenta la imagen se llevó definitivamente a una iglesia cercana. Santa Inés espera su reconstrucción, tal como anuncia un cartel carcomido por el tiempo.

Abastecidos por un pozo

Los otros vestigios del barrio son la alquería de Ponsa y el pozo, ahora protegido con una red negra, que durante décadas estuvo abasteciendo de agua a las viviendas de la zona. Las vecinas cuentan que pagaban unos pocos euros al año por el servicio de agua, pero hace menos de diez años les dijeron que ese agua no era segura y tuvieron que hacer obras en sus casas para conectarse a la red de distribución ordinaria, con la consiguiente factura.

Olivos y casas bajas a escasos metros de la Avenida del Cid / Francisco Calabuig / Francisco Calabuig

Hoy ese pozo es una infraestructura inútil que se yergue sobre un solar igualmente abandonado, principal problema de la Aguja. El descampado se ha convertido en un vertedero, un aparcamiento ilegal y un punto de consumo de alcohol y drogas, todo a la vez. Hace dos meses apareció el cuerpo de un hombre de 49 años en el interior de su vehículo. Aunque no trascendieron las causas de la muerte, los vecinos están cansados de ver cómo se degrada el terreno y reclaman su urbanización urgente para darle un uso digno.

No es la única reivindicación del barrio. Los vecinos piden incrementar la poda –los olivos se meten en sus casas–, arreglar las calzadas, habilitar estacionamientos exclusivos para residentes y mejorar el acceso de los coches. Piden, en definitiva, aparecer en el radar de un ayuntamiento que al menos les acaba de renovar el alumbrado con una inversión de 82.000 euros.

El polémico solar con el pozo de fondo / Francisco Calabuig / Francisco Calabuig

Por lo demás, el barrio ha hecho virtud de la necesidad y el olvido institucional le ayuda a mantenerse fuera de la ruta turística, que suele ser también especulativa. Parte de la vieja vida de pueblo ha ido perdiéndose con el fallecimiento de sus primeros habitantes –Carmen y Amparo apenas sacan las sillas a la calle; recuperaron la costumbre para este reportaje–, pero la Aguja sigue viviendo a menos revoluciones por minuto y procura conservar su identidad con la celebración de aniversarios y fiestas o mediante un grupo de Whatsapp relativamente activo. Chateando como quien sale a la fresca.