Ola de calor

Estos son los barrios más cálidos de València y con más riesgo para vivir en olas de calor

Un estudio de la Universitat Politècnica de València alerta de la vulnerabilidad de las personas con peores recursos, quienes residen en las zonas más cálidas, como Benicalap, El Calvari o Nou Moles

Radiografía de los barrios que pasan más calor en València ciudad.

Radiografía de los barrios que pasan más calor en València ciudad. / L-EMV

Lluís Pérez

Lluís Pérez

València

El barrio más fresco de València es el de Trinitat, donde se encuentra el jardín de Viveros, cuya temperatura superficial se sitúa en 35,9 grados. En el extremo opuesto, se encuentra el polígono de Vara de Quart, donde el mercurio se dispara hasta los 41,4 grados. Son casi seis grados la diferencia entre estos dos puntos. El primero se caracteriza por sus zonas arboladas, las cuales generan sombras; mientras que, en el segundo, abundan el asfalto y los techos oscuros de las naves sin ningún árbol en sus alrededores.

La diferencia de temperatura entre estos dos puntos del ‘cap i casal’ se extrae de un estudio realizado por la Cátedra Planeta y Desarrollo Sostenible de la Universitat Politècnica de València (UPV), realizado por Nicolás Dosil y coordinado por el profesor Eric Gillen, que analiza la vulnerabilidad térmica de los distintos barrios de la ciudad y cómo está está influenciada por las condiciones socioeconómicas de su población.

En este sentido, el estudio ha determinado que los puntos de la ciudad más vulnerables frente al calor y con mayor peligrosidad térmica para sus vecinos son los barrios de Benicalap, El Calvari, Torrefiel, Els Orriols, Benimaclet, Russafa, l’Horta de Senabre, La Raiosa y Nou Moles. Estas áreas «coinciden con barrios de menor renta, mayor proporción de población envejecida —una de las más vulnerables frente al impacto de las temperaturas extremas— y la escasa presencia de zonas verdes.

Calor de València ciudad por barrios.

Calor de València ciudad por barrios. / UPV

Los barrios, del más cálido al más frío

La radiografía del estudio de la UPV deja el listado de los barrios de la ciudad de València del que acumula más calor al que menos. Es el siguiente:

  1. Vara de Quart
  2. El Calvari
  3. Benimamet
  4. La Raiosa
  5. Favara
  6. Albors
  7. L'Hort de Senabre
  8. Forn d'Alcedo
  9. Patraix
  10. Tormos
  11. Beniferri
  12. Arrancapins
  13. En Corts
  14. Torrefiel
  15. La Crei Coberta
  16. Sant Antoni
  17. Soternes
  18. El Orau
  19. Ayora
  20. La Roqueta
  21. Els Orriols
  22. Nou Moles
  23. Russafa
  24. Camí Fondo
  25. La Torre
  26. Tres Forques
  27. MOntolivet
  28. La Petxina
  29. Les Tendetes
  30. Benicalap
  31. Cabanyal-Canyamelar
  32. La Creu del Grau
  33. La Fontsanta
  34. La Fonteta de Sant Lluís
  35. Benimaclet
  36. Campanar
  37. La Llum
  38. Natzaret
  39. Sant Isidre
  40. Sant Pau
  41. L'Illa Perduda
  42. Ciutat Fallera
  43. Marxalenes
  44. L'Amistat
  45. La Vega Baixa
  46. Sant Marcel·lí
  47. El Pla del Remei
  48. Na Rovella
  49. Gran vía
  50. Morvedre
  51. Sant Francesc
  52. El Mercat
  53. Safranar
  54. La Carrasca
  55. La Seu
  56. La Malva-rosa
  57. Malilla
  58. Beteró
  59. El Carme
  60. La Xerea
  61. El Pilar
  62. Faitanar
  63. Ciutat Jardí
  64. Camí Real
  65. La Punta
  66. Ciutat Universitaria
  67. Mestalla
  68. Jaume Roig
  69. Camí de Vera
  70. Sant Llorens
  71. Ciutat de les Arts i les Ciències
  72. El Botànic
  73. Penya-Roja
  74. Castellar-L'Oliveral
  75. Exposició
  76. Trinitat

El efecto verde

La vegetación es una de las claves a la hora de rebajar el calentamiento en las grandes ciudades y evitar lo que se conoce como islas urbanas de calor. El mapa generado por el estudio de la UPV refleja, claramente, que la presencia de parques y zonas verdes rebaja la temperatura de las zonas donde se encuentran. Así se ve que los jardines de Viveros y el Botànic, el parque de Cabecera o la huerta de Castellar-Oliveral funcionan como reguladores térmicos.El mismo efecto propicia el jardín del Túria, el parque lineal más largo de toda Europa, que rebaja la temperatura de todas sus zonas limítrofes, especialmente en su desembocadura, en el entorno de la Ciutat de les Arts i les Ciències, donde la presencia del verde se combina con la entrada de brisa marina.

Multiplicar la vegetación en las ciudades es una de las estrategias implantadas para tratar de adaptarlas a los efectos, cada vez más extremos, de las altas temperaturas. París y su plan «50 grados» es el ejemplo más claro. El propio Gillen participó, además, en la elaboración de la guía «Urbanización sostenible en el marco del cambio climático», en la que se establece la regla del 330-300; es decir, que un ciudadano debe tener siempre tres árboles a la vista, vivir en un barrio con un 30 % de zonas verdes y con un parque a menos de 300 metros.

La avenida Pérez Galdós sin árboles ni espacios de sombra.

La avenida Pérez Galdós sin árboles ni espacios de sombra. / Germán Caballero

Si hay que diseñar un nuevo barrio, se recomienda crear zonas verdes, avenidas anchas para dejar circular el aire y viviendas preparadas para combatir sus efectos. En los ya existentes, el especialista compartía a Levante-EMV la necesidad de combinar la regeneración verde con los usos públicos de las ciudades. Sin embargo, lamenta que se «desaprovechen oportunidades», como teme que ocurra finalmente con la ejecución del bulevar García Lorca, como prolongación del Parque Central, que «podría generar otro gran corredor verde en la parte sur, como el jardín del Túria».

Vulnerabilidad

En contraposición, los barrios más tórridos de la cuidad se caracterizan por edificios altos y antiguos, calles estrechas y con poca sombra. «Hablamos de pobreza energética porque la gente con menos recursos es más vulnerable al calor y no tiene las mismas oportunidades para protegerse de este», explica Gillen. Un ejemplo claro: en estos distritos, muchas de las viviendas no cuentan con materiales aislantes en sus fachadas, ni con recursos como el aire acondicionado. Es para estas personas, también para los turistas, para quienes son tan importantes los refugios climáticos. «Es necesario fomentar una planificación urbana equitativa, que reconozca la distribución desigual del riesgo climático —, concluye el estudio— y garantice que las soluciones lleguen a quienes más las necesiten».

Noticias relacionadas y más

¿Qué ofrecen los refugios climáticos de València?

¿Qué ofrecen los refugios climáticos de València?

Europa Press

En situaciones extremas como las de este año, con muchas jornadas consecutivas por encima de los 35 grados y noches superando los 25 grados, el cuerpo sufre por estrés térmico acumulado. En los que llevamos de verano, las muertes atribuibles al calor en la Comunitat Valenciana son ya 190 según la estadística del Instituto de Salud Carlos III.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

Tracking Pixel Contents