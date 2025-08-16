Estos son los barrios más cálidos de València y con más riesgo para vivir en olas de calor

El barrio más fresco de València es el de Trinitat, donde se encuentra el jardín de Viveros, cuya temperatura superficial se sitúa en 35,9 grados. En el extremo opuesto, se encuentra el polígono de Vara de Quart, donde el mercurio se dispara hasta los 41,4 grados. Son casi seis grados la diferencia entre estos dos puntos. El primero se caracteriza por sus zonas arboladas, las cuales generan sombras; mientras que, en el segundo, abundan el asfalto y los techos oscuros de las naves sin ningún árbol en sus alrededores.

La diferencia de temperatura entre estos dos puntos del ‘cap i casal’ se extrae de un estudio realizado por la Cátedra Planeta y Desarrollo Sostenible de la Universitat Politècnica de València (UPV), realizado por Nicolás Dosil y coordinado por el profesor Eric Gillen, que analiza la vulnerabilidad térmica de los distintos barrios de la ciudad y cómo está está influenciada por las condiciones socioeconómicas de su población.

En este sentido, el estudio ha determinado que los puntos de la ciudad más vulnerables frente al calor y con mayor peligrosidad térmica para sus vecinos son los barrios de Benicalap, El Calvari, Torrefiel, Els Orriols, Benimaclet, Russafa, l’Horta de Senabre, La Raiosa y Nou Moles. Estas áreas «coinciden con barrios de menor renta, mayor proporción de población envejecida —una de las más vulnerables frente al impacto de las temperaturas extremas— y la escasa presencia de zonas verdes.

Calor de València ciudad por barrios. / UPV

Los barrios, del más cálido al más frío

La radiografía del estudio de la UPV deja el listado de los barrios de la ciudad de València del que acumula más calor al que menos. Es el siguiente:

Vara de Quart El Calvari Benimamet La Raiosa Favara Albors L'Hort de Senabre Forn d'Alcedo Patraix Tormos Beniferri Arrancapins En Corts Torrefiel La Crei Coberta Sant Antoni Soternes El Orau Ayora La Roqueta Els Orriols Nou Moles Russafa Camí Fondo La Torre Tres Forques MOntolivet La Petxina Les Tendetes Benicalap Cabanyal-Canyamelar La Creu del Grau La Fontsanta La Fonteta de Sant Lluís Benimaclet Campanar La Llum Natzaret Sant Isidre Sant Pau L'Illa Perduda Ciutat Fallera Marxalenes L'Amistat La Vega Baixa Sant Marcel·lí El Pla del Remei Na Rovella Gran vía Morvedre Sant Francesc El Mercat Safranar La Carrasca La Seu La Malva-rosa Malilla Beteró El Carme La Xerea El Pilar Faitanar Ciutat Jardí Camí Real La Punta Ciutat Universitaria Mestalla Jaume Roig Camí de Vera Sant Llorens Ciutat de les Arts i les Ciències El Botànic Penya-Roja Castellar-L'Oliveral Exposició Trinitat

El efecto verde

La vegetación es una de las claves a la hora de rebajar el calentamiento en las grandes ciudades y evitar lo que se conoce como islas urbanas de calor. El mapa generado por el estudio de la UPV refleja, claramente, que la presencia de parques y zonas verdes rebaja la temperatura de las zonas donde se encuentran. Así se ve que los jardines de Viveros y el Botànic, el parque de Cabecera o la huerta de Castellar-Oliveral funcionan como reguladores térmicos.El mismo efecto propicia el jardín del Túria, el parque lineal más largo de toda Europa, que rebaja la temperatura de todas sus zonas limítrofes, especialmente en su desembocadura, en el entorno de la Ciutat de les Arts i les Ciències, donde la presencia del verde se combina con la entrada de brisa marina.

Multiplicar la vegetación en las ciudades es una de las estrategias implantadas para tratar de adaptarlas a los efectos, cada vez más extremos, de las altas temperaturas. París y su plan «50 grados» es el ejemplo más claro. El propio Gillen participó, además, en la elaboración de la guía «Urbanización sostenible en el marco del cambio climático», en la que se establece la regla del 330-300; es decir, que un ciudadano debe tener siempre tres árboles a la vista, vivir en un barrio con un 30 % de zonas verdes y con un parque a menos de 300 metros.

La avenida Pérez Galdós sin árboles ni espacios de sombra. / Germán Caballero

Si hay que diseñar un nuevo barrio, se recomienda crear zonas verdes, avenidas anchas para dejar circular el aire y viviendas preparadas para combatir sus efectos. En los ya existentes, el especialista compartía a Levante-EMV la necesidad de combinar la regeneración verde con los usos públicos de las ciudades. Sin embargo, lamenta que se «desaprovechen oportunidades», como teme que ocurra finalmente con la ejecución del bulevar García Lorca, como prolongación del Parque Central, que «podría generar otro gran corredor verde en la parte sur, como el jardín del Túria».

Vulnerabilidad

En contraposición, los barrios más tórridos de la cuidad se caracterizan por edificios altos y antiguos, calles estrechas y con poca sombra. «Hablamos de pobreza energética porque la gente con menos recursos es más vulnerable al calor y no tiene las mismas oportunidades para protegerse de este», explica Gillen. Un ejemplo claro: en estos distritos, muchas de las viviendas no cuentan con materiales aislantes en sus fachadas, ni con recursos como el aire acondicionado. Es para estas personas, también para los turistas, para quienes son tan importantes los refugios climáticos. «Es necesario fomentar una planificación urbana equitativa, que reconozca la distribución desigual del riesgo climático —, concluye el estudio— y garantice que las soluciones lleguen a quienes más las necesiten».

Europa Press

En situaciones extremas como las de este año, con muchas jornadas consecutivas por encima de los 35 grados y noches superando los 25 grados, el cuerpo sufre por estrés térmico acumulado. En los que llevamos de verano, las muertes atribuibles al calor en la Comunitat Valenciana son ya 190 según la estadística del Instituto de Salud Carlos III.