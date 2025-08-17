Estafan a varias personas con un espectáculo de drones en las Artes y las Ciencias

Un falso festival de drones ha fastidiado el puente a un grupo de personas en València. Días atrás ha circulado en redes sociales un anuncio de un espectáculo de drones bajo el nombre de "Festival Drone Show" que se debería de haber celebrado en la Ciudad de las Artes y las Ciencias este viernes a las 21 horas. Según los afectados, los organizadores han cobrado entradas por un precio de entre 15 y 18 euros cada una. "Estamos aquí cientos de personas esperando a ver el espectáculo y, al llegar, nos dice la policía que es una estafa y que no hay nada programado", ha explicado una de las afectadas a este periódico. "Cada vez llega más gente y se van al darse cuenta del engaño", añade.

El espectáculo se anunciaba para este viernes 15 de agosto y para los días 21, 22, 23, 29, 30 y 31 de este mes. Además, tal como cuentan los afectados, la página sigue activa y todavía se pueden adquirir entradas.

Imagen de la página donde comprar las entradas del evento / Levante-EMV

Según ha podido saber Levante-EMV, se ofrecían diversos tipos de entrada para este festival como el acceso a la zona VIP, entrada con aparcamiento o con comida y bebida. Los afectados denunciarán ante la policía estos hechos. De hecho, una de las afectadas asegura que ella pagó 18 euros por entrada por estar en una zona de mejor visibilidad, por lo que perdió 34 euros. Para ella, lo más importante es que "no haya más personas que compren entradas para un espectáculo que no existe".

Por su parte, la Ciudad de las Artes y las Ciencias alertó el jueves en sus redes sociales de que este evento no formaba parte de su programación. "Toda comunicación sobre la Ciutat de les Arts i les Ciències siempre se realizará a través de nuestros canales oficiales", añaden desde su perfil oficial en X.

Algunas de las personas afectadas con las que ha podido hablar este diario aseguran que denunciarán la estafa que se vale de que no es una gran cantidad de dinero, lo que hace más fácil poder "picar el anzuelo". Así lo señala una afectada que pondrá una denuncia en la policía esta misma tarde de sábado, ya que el anuncio incita a comprar entradas para "espectáculos" durante toda la semana que viene.

"Nuestro show es gratuito", avisa una empresa que se dedica a este espectáculo

Esta estafa ha afectado también a la marca del Drone Show Festival, una empresa que organiza eventos visuales con drones en distintas ciudades españolas como Donosti, Gijón o Lloret de Mar. Esta misma empresa, de la misma forma que lo ha hecho Cacsa, ha emitido un comunicado en redes sociales en el que se desvincula totalmente de los anuncios estafa que circulan por internet: "hay plataformas que están utilizando imágenes y vídeos de nuestros espectáculos de drones para promocionar servicios que no son nuestros", avisan.

"No trabajamos con esas empresas ni hemos autorizado el uso de nuestro material audiovisual. Nuestros shows son gratuitos, no hacemos pagar", lamentan, al tiempo que llaman a denunciar estas cuentas falsas para evitar más estafas a la gente.