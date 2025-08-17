El gran refugio climático de nueve kilómetros que atraviesa València

«La gent no s’adona del poder que té», escribía Joan Brossa y canta María Arnal. Pero el poder popular no siempre se amaga o se escurre. A veces toca tierra. A veces cambia cosas que necesitan ser cambiadas. De tanto decirlo suena a lugar común, València no sería la misma sin el jardín del Turia, pero por manida que suene la idea nunca se celebrará lo suficiente aquel movimiento social agrupado bajo el lema «El llit del Túria és nostre i el volem verd», nacido en los año 70 con el objetivo de frenar el proyecto franquista de construir una autovía en el viejo lecho del río, desviado de su cauce tras la trágica riada de 1957.

La presión de la sociedad civil valenciana hizo que el ayuntamiento del socialista Ricard Pérez Casado descartara la ejecución de la autovía con tres carriles por sentido -con el objetivo de conectar la ciudad con el Puerto- y apostara, a principios de los años ochenta, por el entonces arquitecto de moda Ricardo Bofill para sacar adelante el proyecto de parque lineal de referencia en Europa. En días como hoy, con olas de calor insoportable, el gran refugio climático de la ciudad.

Picnic en el viejo cauce del Turia / Francisco Calabuig / Francisco Calabuig

«Yo no he visto nunca nada como esto. Es lo mejor que tiene la ciudad», valora Fabiola, una romana de 25 años que invierte sus vacaciones en València. «Ya estuve de Erasmus aquí en 2022, en el segundo semestre, y me encantó la ciudad, me gusta muchísimo. En otras ciudades como Roma los parques son grandes pero están dispersos, no hay otro como este, a donde puedes llegar casi desde cualquier punto de València y te puedes refugiar del calor», reflexiona la italiana, acostumbrada no obstante a las temperaturas de la capital valenciana. «El verano en Roma es parecido. Calor muy húmedo», añade. Húmedo pero casi siempre llevadero. «Mi novio está en Sevilla y me mostró que allí hay 45 grados, una locura».

El viejo cauce no solo cumple su función como refugio contra la canícula, pues dentro de sus 18 tramos y sus 136 hectáreas (que serán 160 tras la ejecución del proyecto del Parque de Desembocadura) hay hasta cinco grados menos que en los recalentados barrios de Vara de Quart, El Calvari, Benimamet o la Raïosa. También ofrece un amplio muestrario de la vida de la ciudad. A la sombra de los fresnos, las jacarandas o los árboles botella se reúnen cientos de personas a charlar, sestear, tocar la guitarra, practicar yoga, celebrar cumpleaños, escapar del asfalto.

Lectura bajo los árboles del río / Francisco Calabuig / Francisco Calabuig

«Nosotros somos de aquí cerca y venimos todos los días», dice Santi mientras abanica a su hijo, dormido en un carrito de bebé. «Lo bueno es que van regando y se nota. Yo incluso he preguntado a los jardineros y me han dicho que hay dos ciclos de riego, uno por la noche y otro desde la 7 de la mañana durante un par de horas. Nosotros venimos cuando termina este, que está todo más fresco», cuenta. Este valenciano también se declara un enamorado del jardín del Turia y lamenta la falta de otros refugios climáticos en la ciudad para combatir temperaturas extremas como las de hoy. Aunque el ayuntamiento ha habilitado una red de 18 espacios climatizados, Santi considera que las bibliotecas deberían tener mayor disponibilidad -«son un desastre, nunca sabes cuándo abren»- y los museos ofrecer rutas gratuitas con alternativas para niños.

Corriendo descalzo / José Manuel López / JM LOPEZ

Cerca de la familia pasa una bandada de ciclistas dando tumbos sobre bicis de alquiler, escena habitual en el río. Las bicicletas son para el verano y los turistas también, que en agosto constituyen la población mayoritaria en el pulmón urbano de València. Un grupo de chavales boxea con guantes y casco. Otro grupo de migrantes juega al fútbol en un rectángulo amarillo, alfombrado por las flores de las tipuanas. Diversas parejas de edad avanzada bailan pasodobles junto al Parque Gulliver. Un matrimonio mayor pasea y empuja un carro calmadamente. Un coctelero ensaya trucos con botellas falsas sobre un murete interior.

Reunión de amigos a la fresca del cauce / Francisco Calabuig / Francisco Calabuig

Paraíso para mascotas

Dos perros negros se revuelcan libres en el cesped. «Yo bajo todos los días con mi perro Ringo por las mañanas y a última hora de la tarde, le encanta», dice Madeleine. «El perro sufre en verano, las horas centrales del día está planchado delante del ventilador, luego por la tarde-noche reviscola», dice esta valenciana vecina del viejo cauce. «Nosotras nos hemos conocido paseando a los perros, yo soy de Moscú y me encanta València», cuenta Olga. «Cuando llegué con Pablo -su perro- me enamoré, había una fiesta cada día, y el hecho de tener perro es una llave para conocer a otras personas y hacer amigas», reconoce esta joven rusa que, como su compañera de paseos, recela de los pipicanes. «Cuando llueve se embarran y en verano tienen mucho polvo. Les falta césped».

Posado canino / José Manuel López / JM LOPEZ

Amarrado a un árbol el TRX de Fernando se tensa cuando se deja caer hacia tierra, en ejercicio de repetición. Inma salta a la comba y Adriana observa desde su pequeña bici rosa. La familia redunda en una idea: «El río es lo mejor que tiene València». El padre recuerda que antes de la gran obra verde el cauce «era un asco» -con tramos de fango y desperdicios- y explica que hoy han bajado porque lo ha pedido la pequeña. «Nosotros somos muy de ir a la playa, pero ha sido ella la que ha pedido venir a montar en bici. Nos encanta», reconoce. Y añade que él además es usuario de uno de los grandes atractivos de este gran parque lineal de nueve kilómetros: el circuito de running, que próximamente tendrá una ampliación. «Yo estoy preparando la maratón y aquí siempre hay gente corriendo», dice este militante del jardín del Turia.

Una familia deportista / José Manuel López / JM LOPEZ

El parque es refugio para casi todo el mundo, con excepciones. Hasta hace meses lo fue también para multitud de acampados, personas sin hogar que en la antesala del verano fueron expulsadas por un operativo sostenido de la Policía Local, los Servicios Sociales y los servicios de Limpieza del Ayuntamiento de València. Invisibilizado el conflicto, el viejo cauce recuperó su cara amable y el sinhogarismo fue arrinconado en barrios periféricos a la espera de encontrar su propio oxígeno.