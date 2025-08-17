Recogidos cerca de 7.000 toneladas de muebles y enseres durante el primer semestre de 2025

A través del Servicio de Limpieza y Recogida de Residuos, el Ayuntamiento de València ha recogido 6.828 toneladas de enseres, muebles y otros trastos en 129.319 puntos de la ciudad durante el primer semestre de 2025. Esta cifra supone un 20% más que lo recogido en el mismo periodo de 2024.

Carlos Mundina, concejal de Limpieza y Recogida de Residuos, ha destacado la importancia de "concienciar e informar a la ciudadanía que quiere deshacerse de enseres, muebles o trastos de que lo haga a través del teléfono de información municipal 010, de la web del Ayuntamiento o la app". De este modo, "se concreta una cita con el Servicio, que es gratuito, y que recogerá el enser en la dirección facilitada, con lo que se evita que haya residuos en las islas de contenedores, que provocan malestar cuando no se puede acceder a los propios contenedores y dan mala imagen”.

El porcentaje actual de la población que avisa al consistorio para la retirada de muebles o enseres se sitúa en un 35,22%, es decir, casi 3 puntos más, ya que de enero a junio de 2024 un 32,75% de ciudadanos y ciudadanas comunicaron la retirada, lo cual supone un incremento en el uso de este servicio de 13,87%. Por ello, Mundina ha mostrado su satisfacción, sin embargo, ha indicado que "aún queda mucho camino que recorrer, porque el número de vecinas y vecinos que usa este servicio es demasiado bajo". Asimismo, anuncia que seguirán con campañas de concienciación para llegar a su objetivo: que se use este servicio municipal "que es muy cómodo, fácil de solicitar y funciona con gran eficacia".

Además, el concejal ha recordado que todos los avisos que se reciben pasan a formar parte de un itinerario ordenado para su recogida. "En cambio, aquellos muebles que se abandonan en las ubicaciones de contenedores dificultan la limpieza y recogida de residuos y su retirada consume una gran cantidad de medios y recursos públicos”, por lo que ha insistido en que "todos los ciudadanos y ciudadanas y quienes visitan València, tenemos que actuar de manera responsable para que la limpieza de la ciudad sea una realidad".

Servicio de Limpieza y Recogida de Residuos del Ayuntamiento de València / AV

Las personas que soliciten el Servicio Gratuito de Recogida de Muebles y Enseres deben facilitar la dirección y el número de enseres a recoger y sacarlos a la calle, junto al portal sin que molesten al paso, el día y a la hora indicados. De igual manera, recibirán un número para anotarlo en un papel y pegarlo en los muebles que se quieren retirar.