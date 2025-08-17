Seis heridos, cinco de ellos menores, por inhalar humo al incendiarse una vivienda en València
El fuego se ha originado a primera hora de este domingo y los habitantes del piso han sido trasladados a distintos hospitales
Seis personas han resultado heridas y trasladadas al hospital por inhalación de humo, cinco de ellas menores de edad, a consecuencia de un incendio que se ha declarado a primera hora de este domingo en la ciudad de València.
El incendio, ya extinguido, se ha originado a las 8:30 horas en el salón de una vivienda del décimo piso de una edificio situado en la avenida de Blasco Ibáñez y han acudido al lugar unidades de Bomberos Valencia del parque norte y sur, según han informado a EFE fuentes municipales.
Desde el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) han indicado que se ha movilizado al lugar una ambulancia de transporte, un Soporte Vital Básico (SVB) y un SAMU.
El equipo médico ha asistido por inhalación de humo a seis personas, cinco menores de edad y una mujer de 67 años, y dos de ellas han sido trasladados al Hospital Clínico, otras dos al hospital Doctor Peset y las dos restantes, al Hospital General de València.
Este incidente ha ocurrido en el segundo día en alerta roja por temperaturas extremas en la Comunitat Valenciana. concretamente en Valencia y Alicante. Este domingo, 17 de agosto, la máxima alerta meteorológica estará vigente de nuevo en el litoral sur de Valencia, que ayer ya pasó la jornada en la misma situación, y en la misma zona pero en la provincia de Alicante. Unas temperaturas que no ayudan a evitar este tipo de sucesos, de alto riesgo con tanto calor.
