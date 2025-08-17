La Unión de Consumidores denunciará en la Audiencia Nacional el festival de drones falso

La Unión de Consumidores denunciará en la Audiencia Nacional la estafa del espectáculo de drones falso que ha damnificado a decenas de personas. Así lo explica Paco Rodríguez, secretario de la Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana, tras publicar este diario la estafa, que añade que el 'show' en la Ciudad de las Artes y las Ciencias también se anunciaba en otras ciudades españolas como Sevilla, Madrid o Bilbao.

La entidad en defensa de la ciudadanía, ha remitido una primera reclamación a la supuesta empresa para conseguir información y verificar si hay alguien detrás de esa página web. "Cuando constatemos que es una estafa, pondremos una denuncia en la Audiencia Nacional (ya que ha afectado a varias ciudades) para solicitar la paralización y bloqueo de la página web y suspender la cuenta corriente que pudiese estar vinculada al pago del importe para solicitar la devolución a los damnificados y evitar que más gente caiga", comenta Rodríguez.

Las recomendaciones a seguir para evitar caer en este tipo de fraude, tal como señala el secretario de la Unión de Consumidores, pasan por la lógica: "No tiene sentido tirar un espectáculo de drones y que te vayan a cobrar, es como ver una mascletà, la visibilidad no se puede limitar", comienza.

Además, antes de comprar en la página web, se aconseja comprobar la traducción y mirar el apartado de "Términos y condiciones" así como las "advertencias" y "aviso legal". Una mala producción de la página web puede hacer sospechar sobre la veracidad de la empresa.

Por otra parte, la Unión de Consumidores recomienda ver el domicilio social de la empresa. En el caso de la estafa de los drones, "aparece como sede social en Dubai, algo que debe ser sospechoso por lo menos porque si algo ocurre, como es el caso, reclamar es complicado. No es habitual que una empresa de Dubai venga a España a hacer esos espectáculos". Asimismo, si la dirección de contacto es ajena a la Unión Europea también debería hacernos sospechar.

¿Qué hacer si hemos caído en la estafa?

La Unión de Consumidores dicen que lo ideal es poner una denuncia en la policía para acudir a la entidad bancaria titular de la tarjeta con la que se ha abonado el importe para solicitar el retroceso y la devolución del importe pagado.