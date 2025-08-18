“Colapso” con 4.800 trámites de empadronamiento digitales en cola

El colapso del Padrón va a más. A 10 de julio de 2025, había 3.948 trámites de altas, cambios de domicilio y nacimientos todavía en trámite, según los datos oficiales facilitados por el propio gobierno municipal a Compromís. Además están bloqueadas a la espera de respuesta 660 solicitudes de certificados y 257 renovaciones o confirmaciones. En total más de 4.800 expedientes digitales pendientes sólo en materia de empadronamiento, afirma el concejal de Compromís Pere Fuset

El edil de Compromís recuerda que "hace meses el propio 010 recomendaba a las personas usuarias no usar unos servicios digitales", lo que está generando perjuicios a miles de vecinos y vecinas de València, especialmente en gestiones de padrón necesarias para acceder a ayudas, becas o servicios públicos. “La Sede Electrónica se ha convertido en una nueva y mayor cola, pero invisible”, ha afirmado Fuset. Fuset denuncia así el "colapso" evidente en los trámites digitales de empadronamiento a través de la Sede Electrónica, con miles de expedientes acumulados y pendientes de resolución.

El concejal valencianista ha recordado que "Catalá fue muy crítica en la oposición con las colas de atención presencial, pero queriendo esconder el problema lo ha incrementado generando un colapso en el canal digital, que hasta hace poco era una vía rápida y eficiente para realizar estos trámites sin desplazamientos ni colas". Asimismo afirma que "unas colas del padrón se ven y otras no, pero la realidad es que Catalá sólo ha empeorado y escondido el problema".

El concejal de Compromís ha instado a la alcaldesa Catalá a dar explicaciones públicas y a "revertir la dejadez de funciones que está cronificando un problema que ellos mismos prometían resolver". "Con el PP y Vox, los servicios públicos se están deteriorando, porque su prioridad no es garantizar derechos básicos, sino alimentar a grandes titulares vacíos de gestión y hacerse muchas fotos", ha concluido.