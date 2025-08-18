Las primeras viviendas en venta de las torres del Parc Central de València superan los 500.000 euros

La promotora coruñesa Avantespacia (familia Jove) se ha hecho con la mayor parte del suelo edificable de la primera fase del PAI del Parc Central, una operación en la que como resultado del soterramiento de las vía se liberará suelo para construir casi 5.000 viviendas, 700 de ellas en la primera de las tres fases de este PAI, donde se acaba de cerrar la última de las cuatro subastas de solares edificables. Avantespacia Inmobiliaria se hizo en la subasta de suelos de 2024 convocada por la Sociedad València Parque Central, formada por el Ministerio de Transportes-Adif-Generalitat y Ayuntamiento de València, con la mayor bolsa de suelo de esta fase de urbanización, formada por tres parcelas situadas justo frente a la estación Joaquín Sorolla por las que pagó 32 millones de euros y donde podrá construir 260 viviendas de renta libre. Además se ha adjudicado, a falta de la firma de la escritura prevista para septiembre, por 7,8 millones de euros y edificabilidad para unas 68 viviendas una de las últimas dos parcelas subastadas este verano por la citada sociedad en Perís y Valero, al otro lado del puente del Scalextric.

Avantespacia, por otro lado, adquirió a propietarios privados del PAI otra parcela en la plaza Sanchis Guarner (Pantera Rosa) donde ya ha construido una torre de 14 alturas, con piscina, que está casi terminada y con 180 viviendas que se han vendido “desde 555.000 euros”. En total, casi 500 exclusivos pisos vendidos o por vender a precio de oro dada la situación del mercado. En esta fase de urbanización del Parc Central todas las viviendas son de renta libre.

La cooperativa Prygesa, la segunda promotora con más suelo en esta primera fase del Parc Central y la primera en apostar por invertir en el PAI del Parc Central cuando el soterramiento de vías (canal de acceso) no terminaba de concretarse, también está construyendo ya en la parcela que adquirió en la esquina de Maestro Sosa con San Vicente. Los precios de las promociones de estas exclusivas viviendas con piscina de Prygesa se venden “desde 650.000 euros”. Lo que deja ver la escalada de precios de la vivienda en esta zona. Prygesa también se hizo en otra subasta con una parcela en Doctor Domagk, junto al futuro Espai Manolo Valdés, donde prevé construir “próximamente” 60 viviendas con piscina y gimnasio. Libra Gestión de Proyectos también entró en la operación Parque Central en la subasta de solares de Doctor Domagk con Filipinas donde se construirán 80 viviendas.

Las promociones de vivienda pública del Parc Central se concentrarán a los lados del futuro bulevar García Lorca, una vez soterradas las vías del tren, en la que será la segunda fase del PAI del Parc Central. Para la tercera fase quedarán las cuatro torres previstas en las esquinas del parque, dos de ellas de uso terciario-comercial. La mayoría de parcelas de esta primera fase son propiedad de Adif, de la Sociedad Parque Central, del ayuntamiento de València y también de propietarios particulares.

En la primera fase del Parc Central se han subastado suelos para la construcción de 700 viviendas que generarán 70 millones ingresos a la Sociedad Parque Central. Han sido cuatro las subastas que se han realizado en las que la promotora Avantespacia Inmobiliaria se ha llevado gran parte del suelo, junto con Prygesa la empresa cooperativista con sede en Madrid e implantación en varias ciudades españolas. Tambien se ha llevado parte del pastel la Compañía Valenciana de Fincas Rústicas que se quedó una de las dos parcelas de la última subasta de solares de mayo de este año de Peris y Valero al otro lado del puente del Scalextric, cuya demolición está prevista dentro de las obras del túnel ferroviario (canal de acceso) cuyas obras está previsto que acaben en 2027.