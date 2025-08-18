Manual para reactivar el comercio local

El concejal del Grupo Municipal Socialista y responsable del área de Modelo Económico de la ejecutiva del PSPV-PSOE de la ciudad de València, Javier Mateo, ha denunciado que el comercio local de la capital se hunde y ha exigido al gobierno de PP y Vox que tome medidas urgentes para reactivarlo. En concreto, plantea la puesta en marcha de campañas de dinamización, el fomento de ejes comerciales en los barrios o topar el precio del alquiler de los bajos comerciales.

Mateo ha manifestado que “mientras el comercio local agoniza, el ayuntamiento se dedica a repetir las campañas de siempre y las que impulsó el gobierno progresista como son el bono comercio, o las campañas de San Dionís y Navidad". Además, ha añadido que “no han aportado nada nuevo, ni ninguna medida innovadora para ayudar al sector”, calificando los dos años de mandato de Catalá y Vox como "perdidos para el comercio porque estamos viendo cómo los establecimientos de toda la vida desaparecen sustituidos por negocios orientados exclusivamente al turismo”.

Negocios orientados al turismo

“El resultado es que se encarece la vida en los barrios y se vacían de vecinos y vecinas y de vida”, ha puntualizado el edil quien ha recordado que su formación ha presentado multitud de propuestas “para revitalizar el comercio de proximidad como es la creación de ejes comerciales en los barrios”. Los socialistas van a serguir presentando medidas para "recuperar la actividad económica y social de nuestros barrios, trabajando mano a mano con asociaciones de comerciantes, adaptando cada estrategia a la realidad de cada zona".

Javier Mateo ha subrayado una de las primeras medidas que se negó a adoptar: la de topar el precio de los bajos comerciales con el argumento de que iba a fomentar medidas encaminadas a incentivar la actividad del comercio, en respuesta a las críticas de comerciantes del centro histórico de Valencia ante el aumento de los alquileres de sus locales.

“Catalá argumentó que no era intervencionista y estamos viendo que tampoco es trabajadora porque ni ha tomado medidas para frenar la subida de precios de alquiler ni ha puesto en marcha ni una sola nueva actuación dirigida a proteger el comercio local”, ha sostenido y ha insistido en que la alcaldesa “tiene que tomar medidas urgentes y aparcar el sectarismo que le impide aceptar las propuestas que planteamos desde el PSPV-PSOE”.