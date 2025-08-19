Bomberos de València en Castilla y León: "Nos ponemos en marcha"
Su trabajo es de ataque directo a tres lenguas de fuego que devoran los montes en el frente de Palacio de Compludo
H.García
Los efectivos de los Bomberos de Valencia desplazados a los incendios de Castilla y León están trabajando ya sobre el terreno. El equipo de bomberos valencianos pertenece al dispositivo coordinado por la Generalitat y ya se conocen las primeras impresiones de los profesionales que trabajan sobre el terreno. Los bomberos valencianos han comenzado la actuación en el frente de Palacios de Compludo.
Su trabajo, según explican fuentes del Ayuntamiento de València, es de ataque directo a tres lenguas de fuego.
Como viene informando este diario, aunque la ola de calor se ha dado por finalizada, los incendios siguen avanzando sin control por el norte y el oeste de España, en una racha que ya ha calcinado más de 375.000 hectáreas según los últimos datos. 2025 se convierte así en el peor año en materia de fuegos de las últimas tres décadas en España.
Los incendios declarados en Cáceres, Zamora, León y Ourense son los que más preocupan; el primero de ellos ya ha saltado de comunidad autónoma y ha pasado de Extremadura a la provincia de Salamanca (Castilla y León), quemando más de 15.000 hectáreas. El último, que también ha saltado de provincia, de Ourense a Lugo, ha calcinado casi 70.000 hectáreas y 20.000 en la segunda.
