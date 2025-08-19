Los centros municipales de igualdad atienden a 3.797 mujeres durante el primer semestre de 2025

El Espai Dones i Igualtat y las unidades de igualdad del Ayuntamiento de València han atendido a 1.210 mujeres desde el 1 de enero hasta el 30 de junio de 2025. Esta asistencia municipal se ha materializado a través de un total de 3.797 atenciones a mujeres durante los primeros seis meses del año.

En concreto, las atenciones específicas a mujeres realizadas durante estos primeros seis meses se han distribuido del siguiente modo: 914 en el Espai Dones i Igualtat, 139 en la Unitat Igualtat del Marítim y 157 en la Unitat Igualtat Torrefiel-Orriols. “Seguimos trabajando para consolidar la labor de estos tres centros en la ciudadanía, tanto en materia de divulgación y promoción de los servicios de apoyo, como en los trabajos de acompañamiento y atención integral a las mujeres”, ha explicado la concejala de Igualdad, Rocío Gil.

Asimismo, también destacan las atenciones ofrecidas por violencia de género desde los centros municipales de igualdad, con un total de 331 mujeres atendidas por esta causa. “El 27% de las atenciones realizadas a mujeres han sido por violencia de género, lo que evidencia que es fundamental continuar prestando este servicio de puertas abiertas para quien pueda necesitar ayuda u orientación en materia de igualdad”, ha señalado la edil.

El Espai Dones i Igualtat y las unidades de igualdad son puntos clave de la ciudad, ubicados en distintos distritos para atender de manera integral a cualquier persona o entidad que lo solicite. En concreto, el EDI se encuentra en la calle del Governador Vell nº14; la Unitat Igualtat del Marítim está en la calle de la Reina nº85 y la Unitat Igualtat Torrefiel-Orriols en la plaza de Salvador Allende nº5. “El objetivo de estos espacios municipales es poner a disposición de la ciudadanía los mejores recursos de asesoramiento, orientación e información para reforzar la igualdad entre hombres y mujeres en la ciudad”, ha destacado Gil, quien ha añadido que, desde estos centros, también se han realizado 274 atenciones a profesionales y otras 163 a asociaciones.

El nuevo Espai Dones i Igualtat

Las obras del nuevo Espai Dones i Igualtat están en marcha desde principios del pasado mes de abril y está ubicado en la calle de Sant Miquel, en el barrio de El Carme. Este edificio sustituirá al actual, ubicado en la calle del Governador Vell.

El espai dispondrá de los siguientes aspectos: una superficie de 950 metros cuadrados divididos en planta baja y tres plantas superiores. El edificio ofrecerá atención, formación, información y asesoramiento en materia de igualdad, derechos de las mujeres, desarrollo y autonomía personal y, sobre todo, acompañará y apoyará a las mujeres víctimas de violencia de género de la ciudad. Además, el edificio tendrá una sala de lactancia y zona infantil con el objetivo de facilitar la conciliación.

La nueva construcción supone una inversión municipal de 2.576.968 euros y la empresa adjudicataria es Orthem Servicios y Actuaciones Ambientales. El plazo de ejecución de las obras es de 13 meses y se espera que estén acabadas en el mes de mayo de 2026, con lo que la previsible apertura del espacio al público será a lo largo de 2026.