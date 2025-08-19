El CERMI reclama una EMT más accesible

El Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunidad Valenciana (CERMI CV) ha exigido un plan director de la EMT "valiente" que garantice la accesibilidad ya que considera que el actual documento es "insuficiente" y adolece de "una falta de ambición y concreción para garantizar una movilidad verdaderamente inclusiva". Por ello, aunque valora "el esfuerzo planificador", ha presentado formalmente ante el Ayuntamiento de València y la Gerencia de la EMT "un exhaustivo paquete" de alegaciones al Plan Director 2025-2030, según ha informado la entidad en un comunicado.

Al respecto, ha explicado que el objetivo de las alegaciones es "transformar un plan con graves carencias en un instrumento verdaderamente poderoso que convierta el transporte público en un motor de equidad y derechos". Así, tras "un riguroso análisis", CERMI-CV ha señalado que el plan "pese a sus buenas intenciones, parte de un fundamento defectuoso y no integra la accesibilidad de manera transversal".

Las principales carencias denunciadas en el diagnóstico son "la ausencia de un diagnóstico real" ya que el plan carece de una auditoría específica y cuantitativa sobre el estado actual de la accesibilidad en las 1.143 paradas y la flota de vehículos y "se omite por completo" a las personas con discapacidad en los análisis demográficos "impidiendo dimensionar sus necesidades específicas de movilidad".

Además, advierte de un análisis sesgado ya que el censo de equipamientos "ignora destinos vitales" para la autonomía del colectivo y la dependencia del Big Data introduce "un sesgo de exclusión digital". Del mismo modo, frente a "la imprecisión" del plan, el CERMI CV exige "un cambio de paradigma y pasar de un modelo que corrige barreras a uno accesibilidad por defecto", así como "entender la accesibilidad como una inversión estratégica y no como un gasto".

COMPROMISOS "TANGIBLES Y VERIFICABLES"

Para ello, la hoja de ruta presentada reclama compromisos "tangibles y verificables: un presupuesto específico, inversiones para la accesibilidad universal, flota de máxima exigencia, urbanismo inclusivo, un informe de impacto en la accesibilidad universal, gobernanza y cogestión, y la creación de un cuadro de mando con Indicadores Clave de Accesibilidad (KPIs) y la publicación de un informe anual de progreso".

Al respecto, el presidente del CERMI CV, Luis Vañó, ha señalado que este Plan Director es "una oportunidad histórica que València no puede desaprovechar". "La movilidad no es un servicio más, sino un derecho habilitador que permite el ejercicio de otros derechos fundamentales", ha recalcado Vañó, que ha exigido: "No pedimos parches, exigimos un cambio de paradigma".

Por todo ello, la entidad solicita la incorporación de estas alegaciones se eleve a la categoría de un Pacto por la Movilidad Inclusiva de València, "un contrato social ratificado públicamente que garantice el cumplimiento de los objetivos a largo plazo" y confía en que el Ayuntamiento y la EMT acojan estas propuestas para consolidar un transporte público que "garantice la autonomía y la plena ciudadanía para todos".