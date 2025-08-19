Encargan la redacción del proyecto para unificar el mobiliario de la calle Colón

El gobierno municipal de València avanza en el propósito de homogeneizar el pavimento y el mobiliario del centro de la capital, a imagen y semejanza de otras grandes ciudades europeas, con el objetivo de crear una identidad reconocible con solo poner el pie en el corazón del ‘Cap i casal’.

El concreto, el ayuntamiento ha contratado el servicio de asistencia técnica para la redacción del proyecto de renovación del pavimento de la infraestructura viaria y el mobiliario urbano de la calle Colón –primer punto donde se igualarán maceteros, bancos y farolas, así como redacción de un proyecto arqueológico que acompañe a dicha renovación, habida cuenta del patrimonio históricamente hallado en la zona.

La redacción del proyecto ha sido contratada a Gecival, consultora técnica de Ingeniería Civil, por un importe con IVA de 16.214 euros con una duración de tres meses. Esta empresa ha participado en proyectos de regeneración del espacio público como la ampliación de Viveros, el PAI de Fuente de San Luis y el itinerario histórico de la Gola de Pujol.

El proyecto de embellecimiento que la alcaldesa María José Catalá ha denominado “Valentia” arrancará en la plaza del Ayuntamiento y Colón pero se extenderá a toda la ronda interior, continuando por Guillem de Castro. Será este uno de los ejes de actuación de cara al nuevo ejercicio político que comenzará en las próximas fechas.

Cabe recordar que el anterior gobierno ya encargó a la empresa Leku Estudio una Guía de Diseño para la Transformación Sostenible del Espacio Público de València, un «kit» de elementos «adaptativos» que incluía hidrojardineras, eco-traviesas, pavimentos pintados en tonos rojos, ocres y azules inspirados en la cerámica valenciana y otros como esferas de gran tamaño, rocas naturales y troncos adaptados. También elementos relacionados con el agua y la naturaleza como juegos de agua, hoteles de insectos o nidos.

La guía encargada por el Rialto se utilizó para la supermanzana de la Petxina, y también permitía intervenir en el espacio público de manera más rápida y económica contemplando el uso de materiales naturales como la madera, el plástico reciclado y la paja de arroz.