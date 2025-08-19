Una fuga de gas obliga a confinar una finca junto a las obras del soterramiento al sur de València

Una fuga de gas ha obligado a confinar una finca en la Avenida García Lorca en el cruce con la calle Olta, en el barrio de Malilla. Los bomberos municipales han dado indicación a los residentes de no salir ni acceder a la zona, donde además presta servicio un Centro de Día. Según indican fuentes municipales, Bomberos está en modo preventivo hasta que Nedgia (distribuidora de gas natural) indique que no hay riesgo y terminen los trabajos.

Los vecinos de la avenida García Lorca denuncian que “esta es la gota que ha colmado el vaso”, hartos de unas obras de soterramiento de las vías al sur de València que, según cuentan, están originando molestias diarias.

“Estamos pasándolo muy mal. Desde que han empezado con el soterramiento de las vías hemos tenido averías de luz por roturas de cables, cortes en el suministro de agua, esta fuga de gas, grietas en las paredes, etc”, relata Amparo, una residente de una finca aledaña.

El trasiego diario de máquinas también habría obligado a cerrar varios garajes y las molestias, dice la vecina, no se queda solo en lo material. "No podemos dormir. Estamos pasando un verano horrible porque abres las ventanas y se te llena la casa de tierra. Además las máquinas se tiran toda la noche trabajando. A las 2 de la madrugada tienes el ruido de las máquinas trabajando".