El "obrón" del túnel ferroviario que ha provocado una fuga de gas en València

Las obras del túnel ferroviario, el conocido como canal de acceso, del Parc Central, que permitirá soterrar las vías del tren y urbanizar el bulevar García Lorca arrancaron hace dos años, con un presupuesto de casi 500 millones de euros y un plazo de ejecución de cuatro años (acabarán en 2027). La excavación de este túnel, que permitirá soterrar la playa de vías desde el bulevar sur hasta el viaducto de Giorgeta (el conocido Scalextric) no se construye con tuneladora sino con el sistema denominado “cut and cover” o muros-pantalla a cielo abierto (técnica de falso túnel).

La infraestructura, de 1,2 kilómetros de longitud y 40 metros de ancho es, sin duda, la gran obra que se ejecuta en estos momentos en la capital. Aunque la infraestructura y sus zonas de acopio de materiales ocupan terranos baldíos junto a la playa de vías, ya han surgido las primeras quejas por molestias de los vecinos del entorno que han explotado este martes tras la fuga de gas ocurrida en la calle Olta, una de las vías perpendiculares al bulevar García Lorca.

Fuentes de Adif explican a este diario que "se trata de un contratiempo de las propias obras". En concreto, la fuga se ha provocado porque durante la ejecución de unos micropilotes de las obras del canal de acceso se ha rozado una tubería de gas y se ha perforado. De manera inmediate, apuntan en Adif, "se ha activado el protocolo de seguridad, avisando a los bomberos, la policia y al 112 (Emergencias). "La fuga ya se ha controlado y se está trabajando ya en la reposición estando previsto reponer el servicio a lo largo del día". Por seguridad, aseguran en Adif, "se ha acordonado la zona", aunque aseguran "no ha habido riesgo para las personas".

Fuga controlada

El túnel ferroviario es una obra de gran complejidad. Para simplificar la obra de lo que iba a ser inicialmente un túnel a doble nivel se incluyen elementos como un cruce de trenes a distintos niveles, el denominado salto del carnero, que junto con el desvío del colector sur, que lleva aguas residuales de la ciudad y que también se ve afectado por la obra. La empresa pública Adif y la unión temporal de empresas conformada por Dragados SA (45%), Rover Infraestructuras SA (20%), Rover Rail SA (20%) y Tecsa Empresa Constructora SA (15%) firmaron en febrero de 2023 el acta de replanteo del inicio de las obras del canal de acceso, un formalismo con el que se daba el pistoletazo de salida a las obras. Durante los primeros años las obras se han centrado en la ejecución de los desvíos ferroviarios y en excavar los primeros tramos del túnel ferroviario.

La escasa profundidad del nivel freático o primera capa del acuífero de València complica más si cabe las obras del túnel ferroviario que permitirá eliminar la playa de vías del centro de la ciudad y avanzar en la culminación de la operación ferroviaria y urbanística del Parc Central. El agua en niveles muy superficiales representa un desafío para la ingeniería en el ámbito de las obras del futuro túnel. Los estudios previos a la licitación de las obras del túnel, que se construirá a 23,5 metros de profundidad, recogen la presencia del nivel freático a una profundidad de entre 5 y 9 metros. La presencia del nivel freático ha obligado a compartimentar la construcción del túnel en diez recintos o tramos, de 100 metros de largo por 50 de ancho, para poder bombear el agua del nivel freático tramo a tramo, garantizar la estanqueidad y construir con garantías la cimentación de los muros pantalla, evitando posibles filtraciones en un futuro.

El túnel inicial bajaba a una profundidad de 39 metros, superando así el récord que ostenta hasta ahora la Estación de la Plaza del Mercat, considerada la más profunda de la ciudad y construida en pleno corazón del centro histórico a 32 metros (longitud equivalente a un edificio de diez plantas.