Pilar Bernabé prepara su reincorporación

La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, se recupera favorablemente de su intervención de las cuerdas vocales en un costero pueblo de la Safor. Se espera su vuelta a la actividad el 26 de agosto. La operación de la delegada estaba prevista para diciembre del año pasado, pero la dana obligó a aparcar la intervención. La propia Bernabé explicó a finales de julio que estaría unas semanas ausente de la vida pública porque se tenía que someter a una intervención quirúrgica en las cuerdas vocales, lo que le iba a obligar a estar un mes sin poder hablar. En la operación le retiraron un quiste en una cuerda vocal, «una cuestión menor», según ella misma definía, aunque llevaba aparejado un «mutismo forzado» durante un mes.