A la vista la cubierta de escamas de zinc de la Estación del Norte

La nueva cubierta de placas de zinc de la emblemática Estación del Norte (1906-1917) de València está ya a la vista. Tras finalizar la primera fase de restauración de la estructura metálica de la cubierta, desde hace varias semanas se está colocando la última capa de la cubierta, las placas de zinc en forma de escama de pez, sobre tablero de madera y lámina impermeable. Una cubierta singular que recurre a un material resistente y flexible como es el zinc. El avance de los trabajos deja ver ya cómo será el renovado aspecto exterior de la cubierta de la estación de estilo modernista que recupera su imagen original y aire afrancesado. El edificio es obra de Demetrio Ribes y goza de la máxima protección aldeclarada Bien de Interés Cultural.

La marquesina anterior, que tenía placas de amianto de alta toxicidad, se retiró en un complicado proceso en agosto del año pasado dejando al desnudo la estructura metálica de la estación. La retirada de la techumbre de amianto que cubre los andenes de la estación tiene 200 metros de longitud, 45 de ancho y ocupa una superficie de unos 9.000 metros cuadrados. Hubo que instalar grandes plásticos en la techumbre porque cada vez que llovía de manera intensa el agua anegaba el interior de la terminal, en cuyo interior se había instalado un complejo andamio móvil para poder trabajar en las alturas sin que la actividad de los trenes se viera afectada. La restauración en curso ha sido la primera gran rehabilitación integral de la terminal, obra de Demetrio Ribes. Las obras de restauración de la terminal, que acomete Adif, con una inversión de 17,7 millones de euros, arrancaron en junio de 2023 y está previsto que acaben a finales de este año y con la actuación se espera que la terminal gane funcionalidad.

Trabajos de instalación de las placas de zinc / F.BUSTAMANTE

Esta primera fase de acabado de la cubierta, que irá rematada por un lucernario que permitirá la entrada de luz natural a la estación, abarca 1.439 metros cuadrados de escamas de zinc de un total de 5.755 metros, que se ejecutarán en tres fases. En toda la parte superior de la bóveda, en breve comenzará también la instalación de la cubierta transparente de policarbonato, que recuperará la iluminación natural original del interior. En esta primera fase se colocarán 1.306 metros cuadrados de policarbonato, de un total de 5.222 metros cuadrados previstos en las tres fases.

La previsión es que los trabajos de cubierta se prolonguen durante los próximos cuatro meses, tras los cuales y previsiblemente en diciembre se podría empezar a desmontar los andamios interiores en la zona de vestíbulo correspondiente a esta primera fase.

Rehabiltiación de la cubierta de la Estación del Norte de València / ADIF

El entorno de la Estación del Norte lleva años en obras y poniendo a prueba la paciencia de los vecinos y transeuntes. No solo las de la Estación del Norte, también las del cañón peatonal de la calle Alicante, que permitirá conectar las estaciones del metro de la calle Alicante con Xàtiva y facilitar a los pasajeros los trasbordos de la línea 10 del tranvía con las líneas 3, 5, 9. Las obras de este pasaje peatonal subterráneo está previsto que finalicen antes de acabar el año y la calle vuelva a abrirse. No se descarta que se haga peatonal.

La actuación pondrá en valor y garantizará la preservación del patrimonio historio y arquitectónico que constituye el edificio de la estación, en el que además abundan elementos propios de la identidad local, un repertorio iconográfico de motivos valencianos, como naranjas y frutas, distribuidos por la fachada, las barandillas, las vidrieras, los remates almenados y las puertas, entre otras ubicaciones.

La Estación del Norte, cuya restauración terminará en 2026, se prepara así para el futuro. Y es que Adif ha incluido en el contrato de redacción del proyecto de la nueva Estación Central, que además del servicio ferroviario introduce otros usos como comercial, de restauración, administrativo y oficinas, aparcamientos y hotelero, incluye también un estudio de nuevos usos del edificio histórico. "El consultor deberá analizar el futuro de la estación Histórica de Valencia Nord en relación a la nueva Estación de Valencia Central, llevando a cabo todas aquellas actuaciones al objeto de dejar el edificio en condiciones que permitan, en su caso, su adaptación a nuevos usos o a cualquier otra configuración funcional que resulte de los trabajos objeto del contrato".