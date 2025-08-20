Arreón a la regeneración urbanística de la calle San Vicente

La regeneración del tramo final de la calle San Vicente, la más larga de València, avanza con el inicio de los derribos de las naves industriales y viviendas ruinosas de la calle Moncayo que delimita, junto con las calles Amparo Iturbi, Almudaina y San Vicente, un Programa de Actuación Integrada (PAI), pendiente de desarrollar desde hace décadas y ubicado justo frente al de los cuarteles de San Vicente, donde Sepes también proyecta la construcción de 400 viviendas protección pública. Se trata de dos de las principales actuaciones de mejora urbana y ampliación del parque de vivienda, pública y privada, más importantes de esta parte de la ciudad, donde también avanzan las obras del tunel ferroviario (canal de acceso) del Parc Central sobre el que irá el futuro bulevar García Lorca.

El concejal de Urbanismo y alcalde en funciones, Juan Giner, ha visitado este miércoles las obras de urbanización del citado PAI de Moncayo, adjudicadas a Bertolín-Gecival, que arrancaron hace un mes y que con un plazo de ejecución de doce meses estarán terminadas previsiblemente el próxmo verano. La urbanización de esta zona del barrio de la Raiosa permitirá la construcción de unas 200 nuevas viviendas, todas de renta libre, tanto unifamiliares con patio interior, como en bloques de tres plantas y edificios de hasta nueve alturas más ático. Las nuevas promociones podrían estar terminadas en 2028. Las viviendas de una habitación que ya se han empezado a comercializar en este PAI se venden por 290.000 euros, IVA incluido. Las de tres habitaciones se ponen casi en 500.000 euros.

Desde 290.000 euros

Giner ha destacado que la urbanización del PAI de Moncayo representa “una verdadera actuación de regeneración urbana ya que donde había unas naves antiguas y mucha degradación, se van a abrir viales, se van a hacer zonas verdes y se van a construir viviendas. Giner ha instado a Sepes a adjudicar las nuevas promociones de vivienda pública previstas en los terrenos de los antiguos cuarteles de Ingenieros, cuya urbanización ya han sido recepcionada por el ayuntamiento y se han retirado las vallas dejándola abierta a los vecinos. "Si el ministerio nos cediera los terrenos podríamos construirlas antes de elecciones", ha asegurado Giner.

Este PAI, impulsado por el agente urbanizador Iturbi-Moncayo Desarrollo (Antonio Tormo), completará la trama urbana degradada junto a la playa de vías y supondrá la eliminación de la famosa por peligrosa "acera de la muerte" de San Vicente, una reivindicación vecinal histórica.

La acera de este tramo de la calle San Vicente, conocida como la acera de la muerte, de apenas medio metro de ancho se ampliará hasta cuatro / H.G.

El proyecto de reparcelación, aprobado por la junta de gobierno local del Ayuntamiento de València en octubre de 2024, cuenta con una edificabilidad de 21.799 m2 de techo y una superficie global de 8.564 metros cuadrados, con un uso calificado como residencial. De esta área, unos 4.954 metros cuadrados se destinarán a suelo de uso público, entre los que destacan los 1.088 metros cuadrados de zonas verdes y espacios libres, así como los 3.208 m2 de red viaria de prioridad peatonal. Con esta actuación, se consolidará un área de tipo residencial en el importante eje referencial que supone la avenida San Vicente, en su encuentro con el futuro desarrollo del Parque Central.

Fuera de esta actuación urbanística queda el edificio situado en el número 12 de la calle Pianista Empar Iturbi, otro inmueble protegido de la calle del Moncayo, además del grupo de viviendas tradicionales de dos alturas con patio trasero recayentes al tramo de la calle del Moncayo comprendido entre los números 3 y 15, que se mantendrán y están habitadas. La tramitación del PAI de Moncayo se inició a partir de la propuesta presentada por el agente urbanizador en diciembre de 2020. Tras la emisión de los informes favorables de los servicios municipales competentes y la exposición pública del proyecto, este PAI fue aprobado por el pleno del Ayuntamiento de València en el 30 de marzo de 2023.

Ámbito sobre plano del PAI de la calle Moncaye, frente al PAI de los cuarteles de Ingenieros de Sepes / A.V.

La posterior ratificación del proyecto de reparcelación el 18 de octubre de 2024 por la junta de gobierno local, incluyó la transferencia de aprovechamiento de una parcela de suelo urbano en la calle de Alqueries de Bellver, que permitirá realizar el proyecto de urbanización de la calle de Jaume II, en Benicalap. De esta forma, se ampliarán las zonas verdes en dos barrios de la ciudad.