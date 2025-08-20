El ayuntamiento culpa al Gobierno central del asentamiento en el centro de València

La plaza Jesús Maroto i González en pleno corazón de València lleva años acogiendo un asentamiento muy volátil, con mucha rotación, creado en torno al CAI del barrio del Carmen, pero en los últimos meses este foco de sinhogarismo ha crecido e incluso se ha consolidado tras la llegada de expulsados de los jardines del Turia. El operativo puesto en marcha por el Ayuntamiento de València para desalojar el pulmón urbano de la ciudad no solucionó el problema, solo lo dispersó.

Algunos de los habitantes del asentamiento –que duermen en tiendas, colchones o bancos de madera y retiran todos sus enseres a primera hora de la mañana, apremiados por la Policía– contaban a este periódico que el centro de atención a la inmigración ha dejado de apuntarles los nombres, en un evidente agotamiento del recurso, y reflexionaban sobre su propia situación. “Nadie quiere vivir en la calle. Los que estamos aquí para buscar trabajo vivimos en la calle porque no nos queda otra", lamentaba a las puertas del CAI un chico marroquí que prefería conservar el anonimato. “Así no se puede vivir”, añadía.

Preguntados por esta situación de pobreza en pleno centro histórico de la ciudad, desde el el ayuntamiento señalan que “tanto los trabajadores del centro como los de Servicios Sociales señalan que atienden y conocen las situaciones de muchas de las personas que están asentadas en los alrededores del CAI en el Barrio del Carmen y muchas de ellas reciben asistencia por parte de los Servicios Sociales municipales”. “Hay que señalar –continúan– que varios de ellos presentan perfiles de problemas de conducta o de adicciones por lo que se debe abordar su situación desde este punto de vista”. Además, señalan que en algunos casos se están pendientes de programas de conselleria.

Las mismas fuentes atribuyen el sinhogarismo descrito en este y muchos otros puntos de la ciudad a una teórica inacción estatal, argumentando que “el Gobierno de España debe trabajar en origen el problema de la inmigración irregular porque las grandes ciudades pagan las consecuencias de la dejadez de la situación y tienen que atender exclusivamente con recursos propios las urgencias sociales que se le presenta”.

Cada vez aparecen más tiendas en el centro de la ciudad / Ana de los Ángeles Martí

Asimismo, el gobierno municipal ha rechazado “las mentiras de los socialistas” en alusión a los recortes en recursos sociales, puesto que, tal como comentan, en los últimos meses se ha ampliado en más de 70 las plazas para personas sin hogar con la apertura de un segundo CAES en Benimaclet que se suma al de Santa Cruz de Tenerife. “Ambos abren los 365 días del año y no como hizo el anterior gobierno que sólo los abría unos días al año o ante emergencias climáticas. Ahora hay diariamente cerca de 50 plazas nocturnas para personas sin hogar”, señalan en el gobierno de PP y Vox.

Finalmente, en el consistorio alegan –también en respuesta a los socialistas– que la plantilla municipal en el área de Bienestar Social es la misma que en las legislaturas anteriores, “por lo que es falso el desmantelamiento tanto del personal como de las infraestructuras destinadas a Servicios Sociales”. En concreto, el Ayuntamiento dispone de cerca de 1.000 plazas diarias conveniadas con oenegés para dar asistencia a personas en riesgo de exclusión social, que son adjudicadas con criterios técnicos en los Centros de Servicios Sociales Municipales.

"Criminalización de la pobreza"

Por su parte, la concejala del Grupo Municipal Socialista y miembro de la ejecutiva del PSPV-PSOE de la ciudad de València, Maite Ibáñez, ha denunciado el aumento de la exclusión social no solo en plazas del centro, sino también en barrios de toda València, donde se levantan tiendas de campaña y chabolas ante la falta de respuesta del Ayuntamiento, como son Benimaclet, Orriols o Torrefiel, entre otros.

Ibáñez ha acusado al gobierno del PP y Vox de “alentar el discurso del odio y la criminalización de la pobreza”, al tiempo que “eliminan mecanismos de atención social, suprimen comisiones de coordinación y dejan sin recursos a quienes más lo necesitan”. “Mientras Catalá baja impuestos a los más ricos, abandona a quienes más apoyo necesitan y desmantela los servicios públicos esenciales”, ha subrayado la edil socialista, quien ha anunciado que su formación presentará una moción para recuperar la comisión técnica de asentamientos, aprobada en 2023 en el Consejo Social de la Ciudad para coordinar la atención a personas sin hogar y familias en situación de emergencia habitacional y que mantenga operativos los recursos como las 50 plazas de Rocafort.

“Es intolerable que una ciudad como València mire hacia otro lado ante el crecimiento de la pobreza extrema en sus calles. La respuesta no puede ser la marginación y el abandono, sino la coordinación, el refuerzo de los servicios públicos y unas políticas sociales ambiciosas”, ha afirmado Ibáñez.