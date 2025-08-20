Decenas de personas sin hogar, algunas expulsadas del Turia, acampan en pleno centro de València

La operación de desalojo de personas acampadas en los Jardines del Turia desplegada el pasado mes de mayo por el Ayuntamiento de València ha provocado que algunas de estas personas sin hogar se vean obligadas a buscar acomodo en otros espacios públicos de la ciudad. Por ejemplo, en los últimos meses ha crecido un campamento formado en Ciutat Vella, en pleno de València, en el entorno de la plaza Jesús Maroto i González, y ya duermen allí en tiendas de campaña, colchonetas o bancos varias decenas de personas.

El lugar escogido por esta población sin alternativa habitacional no es casualidad, pues en esta zona se ubica un Centro de Atención a Personas sin Hogar (CAST) y un Centro de Atención de Inmigración (CAI). El perfil demográfico del campamento es muy variado y en la citada plaza o calles como carrer de l'Hort d'En Cendra se agrupan ciudadanos colombianos, rumanos, argelinos, marroquíes, gambianos o bangladesíes. También españoles.

Nasser cuenta que estuvo cuatro meses pernoctando en una tienda en los jardines del Turia hasta que la Policía Local le desalojó sin apenas aviso. Lleva un par de años en España y habla castellano “a un 40%”. Ese nivel de conocimiento le da de sobra para explicar que algunos de los asentados del río se mudaron a otros barrios de València y muchos continuaron su ruta migratoria a otras ciudades como Barcelona.

Tienda en una céntrica plaza de València / Ana de los Ángeles Martí

Sus compañeros de penurias explican en inglés y francés que las autoridades les permiten dormir en este pequeño callejón paralelo a la transitada calle de Ripalda, también en el jardín trasero del Centro Cultural La Beneficencia, pero el consentimiento no dura todo el día. “Por las mañanas llegan a la 7 y nos echan a patadas, con muy poco respeto”, lamentan. “Nos obligan a quitar las tiendas y recogerlo todo”, añaden.

Lucía descansa a la sombra en uno de los bancos de la zona. Es Colombiana y lleva tres años arrastrando “un maletón de 40 kilos”, durmiendo en la calle con el permiso de residencia retenido por un trámite burocrático y sin capacidad para retomar su vida laboral. La mujer colombiana cuenta que el sinhogarismo ya era un problema enquistado en este punto del centro de València antes de los desalojos del Turia y añade que ella –suele haber menos mujeres que hombres en la calle, y también suelen tener muchos más problemas asociados a la violencia de género– ha logrado imponer cierta convivencia a fuerza de hacerse valer y no dar un paso atrás.

En el asentamiento del casco antiguo de València también vive Bakary, un chaval de 19 años que llegó en patera a Canarias procedente de Gambia y en los últimos tiempos ha trabajado recogiendo clementinas y naranjas en Cataluña. Cuando acabó la campaña decidió probar suerte en la capital valenciana, pero de momento no ha encontrado trabajo y se ha visto abocado a vivir en la calle. En septiembre, confía, le volverán a reclamar de Cataluña.

Jóvenes sin hogar instalados en el distrito más céntrico de València / Ana de los Ángeles Martí

“Aquí no hay oportunidades. Muchos venimos a España buscando un trabajo y solo nos ponen problemas”, lamenta el gambiano. “En el CAI ya ni siquiera te apuntan el nombre. Nos dicen que ya hay demasiada gente registrada y que no pueden atender más. También te dicen que tienes que esperar unos seis meses para poder acceder a un albergue”, dice el joven.

València cuenta con alrededor de 1.000 plazas gestionadas por los Servicios Sociales en recursos conveniados con distintas oenegés, pero el sistema lleva mucho tiempo mostrando síntomas de colapso, y cada vez son más los casos de personas que se ven empujadas a malvivir en la calle. En menos de un año, este periódico ha documentado las historias de una familia que durmió varios días en el río con una máscara de oxígeno y un niño de 7 años, una familia que vivía en una furgoneta el día justo antes de la dana, un albergue para migrantes que separaba a las familias dejando a los padres en la calle, y una familia peruana con seis niños que también han estado días durmiendo al raso.

En el Ayuntamiento de València existe la línea roja de no permitir que los menores duerman en la calle, ante lo cual se activa el SAUS y se facilita la acogida de urgencia –de un mes, luego pasa a competencia autonómica–, pero esto no siempre ocurre, de modo que, aunque las casuísticas son distintas y la complejidad extrema, parece evidente que la ciudad tiene un problema con el sinhogarismo y la carencia de recursos asistenciales de calidad.

"Discursos de odio y criminalización de la pobreza"

En este sentido, la concejala del Grupo Municipal Socialista y miembro de la ejecutiva del PSPV-PSOE de la ciudad de València, Maite Ibáñez, ha denunciado el aumento de la exclusión social en la ciudad, constatando que “hay asentamientos precario como tiendas de campaña y chabolas, en varias plazas del centro de la ciudad, mientras María José Catalá sigue recortado recursos y personal en los Servicios Sociales municipales”, ha lamentado.

Ibáñez ha acusado al gobierno del PP y Vox de “alentar el discurso del odio y la criminalización de la pobreza”, al tiempo que “eliminan mecanismos de atención social, suprimen comisiones de coordinación y dejan sin recursos a quienes más lo necesitan”. “Mientras Catalá baja impuestos a los más ricos, abandona a quienes más apoyo necesitan y desmantela los servicios públicos esenciales”, ha subrayado la edil socialista, quien ha puesto de ejemplo también “la situación de la familia con 6 hijos que ha tenido que ser acogida por una vecina o la de la familia que en plena dana tuvo que dormir en su coche sin que el Ayuntamiento le atendiera, más allá de ofrecerle pagar la gasolina para que volvieran a Huesca”.

Ibáñez ha recordado que el actual gobierno municipal ha eliminado la comisión técnica de asentamientos, aprobada en 2023 en el Consejo Social de la Ciudad para coordinar la atención a personas sin hogar y familias en situación de emergencia habitacional. “Justo cuando aumentan los asentamientos y la precariedad residencial, el gobierno municipal decide desmantelar los pocos instrumentos que estaban funcionando”, ha lamentado.