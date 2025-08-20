Suciedad y abandono en la supermanzana de Orriols

Los vecinos y vecinas de Orriols en lucha están "preocupados" por el "abandono" de la supermanzana de Orriols, la segunda que se ejecutó en la ciudad después de la Petxina, un proyecto que fue también fruto de la participación y las reivindicaciones vecinales. Así lo ha asegurado este miércoles el concejal socialista Javier Mateo tras reunirse con los vecinos a los que ha anunciado que presentará una moción en la próxima Junta de Distrito para exigir a la alcaldesa, Mª José Catalá, que “pongan fin a la degradación de la supermanzana de Orriols y ejecuten de manera inmediata los proyectos pendientes".

Faltan jardines y arbolado

Los vecinos denuncian el abandono y la suciedad que sufre la supermanzana, así como la ausencia total de presencia policial, lo que agrava la aparición de focos de conflicto en la calle Agustín Lara, “donde se han sobreinstalado bancos que deberían haberse colocado dentro de la propia supermanzana”. Algunos de los alcorques están vacíos, el nuevo pavimento está sucio, la barandilla de la calle Arquitecto Rodríguez rota, los árboles secos y los coches no respetan las zonas peatonales, aparcando en todo el ámbito de la supermanzana, han relatado los vecinos a Mateo. Asimismo, señalan la existencia de un local en la misma calle “donde presuntamente se estaría vendiendo de manera ilegal alcohol".

Suciedad en la supermanzana de Orriols / GMS

El gobierno de PP y Vox, ha asegurado el edil socialista, "está permitiendo que avance la degradación en la supermanzana de Orriols y ha exigido limpieza, seguridad y la reactivación de los proyectos pendientes en el barrio. En su moción, los socialistas van a exigir “la reubicación del mobiliario urbano conforme al proyecto original, así como una intervención inmediata de limpieza y control policial”. Mateo también ha recordado que están pendientes la remodelación del jardín Esteban Dolz de Castelar y la creación del eje verde con cerca de 200 árboles.

Fuentes populares han respondido que la izquierda "no diga la verdad cuando se reúne con los vecinos de Orriols, puesto que ellos como gobierno municipal durante ocho años miraron hacia otro lugar con los problemas del barrio y dejaron que se degradara". La realidad es que "en dos años se ha invertido más de 3,7 millones para mejorar la seguridad, la limpieza y reurbanizar calles y plazas". En Orriols se está ejecutando una inversión de más de 600.000 euros en la renovación y mejora del alumbrado público,.

En cuanto a seguridad, el actual gobierno municipal "es el único que se ha tomado en serio aumentar la seguridad. Orriols fue el primer barrio donde el gobierno instaló cámaras de seguridad preventivas y ha intensificando la lucha contra la ocupación ilegal". "Desde 2023 se ha actuado en más de 60 edificios para prevenir o evitar la ocupación ilegal. En ocho años, la izquierda miró a otro lado".