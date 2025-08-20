València reclama a Paiporta el banco de la tortada de Goerlich perdido en la barrancada

El Ayuntamiento de València, con la popular Mª José Catalá al frente, remitirá una carta al Ayuntamiento de Paiporta, con Vicent Ciscar (PSPV) al frente, para ofrecerse a recuperar el banco de la plaza de Javier Goerlich, la famosa "tortada", hallado de manera casual casi diez meses después de la dana en el barranco de esta localidad de l'Horta Sud, y traerlo de nuevo a València. La pieza se encontraba en la pasarela que arrastró el agua el pasado 29 de octubre.

En la misiva, firmada por el concejal de Acción Cultural, José Luis Moreno, y dirigida a la concejala de Cultura paiportina, Esther Torrijos, se explica que la citada delegación "ha tenido conocimiento de que uno de los bancos pertenecientes a la Tortada, desaparecido tras el hecho catastrófico, ha sido localizado frente al Instituto La Sènia de su ciudad, en los caminos habilitados para depositar muebles, escombros y demás". El Ayuntamiento de Valencia, continúa Moreno en su carta, "ofrece su colaboración para recuperar esta pieza que forma parte de la obra arquitectónica de nuestro querido arquitecto valenciano Javier Goerlich, con el fin de salvar y poner a buen recaudo este importante vestigio patrimonial, contando para ello con el apoyo de la Fundación Goerlich y siempre teniendo en cuenta sus directrices".

Rescatar el patrimonio

El concejal de Acción Cultural solicita al consistorio de Paiporta "que se ponga en contacto" con su delegación "a fin de colaborar en la medida en que ello sea posible, en el rescate del elemento arquitectónico, dado que en el lugar en que se encuentra peligra su integridad". El Ayuntamiento de València expresa el interés en una colaboración institucional que redundará en beneficio de los ciudadanos tanto de Paiporta como de València y aún más, en la recuperación del Patrimonio Histórico con el objetivo de preservar la memoria colectiva y la identidad cultural de nuestra región.

Como informó este diario, la Fundación Goerlich pidió ayuda a la Confederación Hidrográfica del Júcar para recuperar el banco hallado ahora y otras tres piezas del prestigioso arquitecto desaparecidas tras la barrancada del 29 de octubre que también estaban en Paiporta. Varias piezas de la plaza fueron trasladadas a la localidad de l'Horta Sud a finales de los años 70 tras el desmantelamiento de la "tortada". Estas piezas que estaban ubicadas en las calles Músico Vicent Prats, Maestro Palau, o San Antonio, y tras la dana estaban en paradero desconocido.

Como viene publicando Levante-EMV, el gobierno de Catalá impulsa la recuperación de la antigua y recordada plaza sobreelevada de los años 30, derribada en los años 60 del siglo pasado, y cuyos restos se desperdigaron por distintos municipios, entre ellos Paiporta. Uno de los bancos de la plaza desapareció precisamente en Paiporta como consecuencia de la barrancada. Este elemento ha sido ahora localizado en el barranco y el ayuntamiento del cap i casal quiere recuperarlo.

Catalá encargó el estudio y catalogación de los restos de la tortada dispersos para determinar si se podría reconstruir el conjunto. El estudio, inventario y catalogación de los restos de la plaza de Goerlich encargado al arquitecto Javier Hidalgo por el Ayuntamiento de València concluye que se han recuperado piezas suficientes para reconstruir el pórtico del óculo del mercado de las flores y una bancada. La mejor ubicación para los restos recuperados sería la plaza del ayuntamiento, aunque su restitución es complicada ya que es el emplazamiento donde se planta la falla oficial. El difícil encaje de la ruina arqueológica se antoja compleja en la plaza, donde ya existe una fuente ornamental, y el espacio de la mascletà es intocable. De ahí que el arquitecto proponga como emplazamiento alternativo el jardín del Turia, frente al Museo San Pío V.