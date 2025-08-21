Qué es "la acera de la muerte" de la calle San Vicente

La "acera de la muerte", a la altura de los números 233 y 235 de la calle San Vicente, uno de los ejes de tráfico más inhóspitos de la capital con cuatro carriles de tráfico y doble sentido, parece tener los días contados. La urbanización del PAI de la calle Moncayopermitirá ensanchar hasta los cuatro metros la franja más estrecha de la acera que recorre la margen izquierda de esta calle. La ampliación de la acera es un reivindicación histórica de los vecinos que la bautizaron como "acera de la muerte" por su incomodidad porque con apenas un metro de anchura apenas permite el paso de una persona obligando a bajar a la calzada con el consiguiente peligro de atropello.

Para poder ganar anchura en este tramo de acera, próximo al encuentro de San Vicente con Giorgeta, se derribó un edificio-joroba en la esquina de Amparo Iturbi y ahora se han derribado varias naves industriales en desuso y está previsto además el derribo de otro inmueble dentro del PAI de Moncayo, cuyas obras de urbanización ya han arrancado, con las primeras demoliciones que han despejado notablemente la zona. La urbanización de todo el ámbito acabará, previsiblemnte, el próximo verano. Se espera que para entonces, la acera de la muerte sea ya historia. Para ello se retranquearán alineaciones de fachadas y se derribarán las tapias de los solares edificables.

La "acera de la muerte" de la calle San Vicente como en su día lo fue el agujero de la vergüenza de Orriols, ya suprimido con la urbanización del PAI de la avenida Constitución, ha sido objeto de intervenciones anteriores para mejorar la movilidad pero han sido insuficientes. En 2009 el ayuntamiento ensanchó la acera, que pasó de 85 centímetros a metro y medio, pero lo hizo a costa estrechar la calzada, lo que fue objeto nuevamente de críticas por parte de los vecinos, en especial, de la Asociación Parque Central-Iturbi, una de las más activas contra la denominada "acera de la muerte".

Frente al PAI de Moncayo, se han urbanizado los terrenos de los antiguos cuarteles de Ingenieros donde hay proyectadas 400 viviendas de promoción pública del Sepes. En esta actuación ya se han ampliado las aceras de la margen derecha de San Vicente. Ensanchar aceras y rebajar bordillos es una demanda habitual en los barrios de la ciudad ya que además de mejorar la movilidad peatonal propiciado la instalación de nuevos comercios, cafeterías y terrazas.