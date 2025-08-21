Los contenedores de basura "nocturnos" llegan a San Nicolás

El Ayuntamiento de València trasladará una de las plataformas móviles de recogida de residuos, que se encuentra actualmente en la calle de la Mare Vella, a la plaza de Sant Nicolau, en el barrio de la Seu.

El cambio se producirá el próximo lunes, 25 de agosto, y tiene como objetivo retirar los contenedores existentes en la plaza, que tiene un gran valor patrimonial por la presencia de la Iglesia de San Nicolás, Bien de Interés Cultural (BIC) de la ciudad de València en cuyo interior se conservan los frescos de la denominada "capilla sixtina valenciana", uno de los grandes atractivos del centro histórico. Además, la plataforma que está ubicada en la calle de la Mare Vella no puede ser colocada en su lugar habitual por obras.

Plataforma de contenedores que se retira por las mañanas para mejorar la calidad del paisaje urbano / 5

El centro histórico de València dispone de un sistema de recogida de residuos por plataformas móviles, que substituyen a los contenedores habituales. Este sistema se aplica parcialmente en los barrios del Carme y La Seu, sobre una superficie de 150.000 metros cuadrados y con unas características urbanas particulares de calles estrechas que dificultan la colocación de contenedores y la entrada de camiones de recogida de residuos. Las plataformas, 15 en total, se colocan cada día en horario de 19 a 23 horas y, posteriormente, son retiradas, lo que mejora también el aspecto de la zona.

Las plataformas móviles, que dan servicio a unas 4.000 personas, están colocadas en la calle de Nàquera, la plaza de Cecs, la calle de Samaniego, la plaza de Nules, la plaza de Crespins, la calle de Trinitaris, la plaza de Sant Esteve, la calle de la Concordia, la plaza del Ángel, la calle de Serrans, la plaza de la Santa Creu, la plaza del Árbol y la calle del Pare d’Òrfens. También existía una plataforma móvil en la calle de la Mare Vella que, a partir del 25 de agosto, estará ubicada en la plaza de Sant Nicolau.