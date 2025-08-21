Sin noticias de la nueva ordenanza de mercados de València

Sin noticias de la nueva y anunciada Ordenanza de Mercados municipales de València en un momento de transformación de los hábitos de consumo donde muchos puestos de los mercados echan el cierre por falta de clientela o relevo. El concejal de Compromís Ferran Puchades critica que a estas alturas del mandato el gobierno municipal todavía no tiene un documento de trabajo para iniciar la tramitación de las modificaciones de la ordenanza de los mercados de distrito que la alcaldesa, Mª José Catalá, comprometió con las asociaciones de vendedores de los mercados.

Ferran Puchades explica que cuando el PP y Vox llegaron al gobierno municipal en julio de 2023, desde la Concejalía de comercio y mercados se lanzaron múltiples anuncios de proyectos y cambios entre los que estaba la redacción de una nueva ordenanza de mercados “para adaptarse a lo que hoy es el cliente”. Posteriormente, en diciembre de 2023 el concejal del ramo, Santiago Ballester, manifestó que ya estaba trabajando “en esto.” La realidad es que el pasado mes de mayo de 2025, y a preguntas del concejal de Compromís, la delegación de Comercio contestó que el documento de trabajo no tenía fecha y recientemente, en julio de 2025, ha informado de que estará en el último trimestre de 2025.

No hay soluciones mágicas

Para Puchades, "el retraso en la elaboración de la nueva ordenanza de mercados que anunció el gobierno de Catalá es una nueva muestra de una mala política de gesticulación compulsiva de anuncios que después no se pueden cumplir, bien por incapacidad para su gestión o simplemente porque los problemas que denunciaban desde la oposición no tienen las soluciones mágicas que anunciaban".

Relanzamiento

El concejal valencianista considera que "efectivamente los mercados municipales están sufriendo desde hace muchos años una grave crisis que debe ser afrontada desde diferentes perspectivas y, sin duda, se pueden estudiar cambios en la ordenanza para mejorar la gestión cotidiana de los negocios particulares ubicados en los mercados y también para facilitar el relanzamiento de los mercados como espacios de compra para los barrios". En este sentido, Puchades ha recordado que la tramitación de una ordenanza tiene un procedimiento administrativo muy largo y que la demora de su inicio puede complicar su aprobación antes de que termine el mandato.

Ferran Puchades ha señalado que “los compromisos deben cumplirse y éste es uno muy trascendente que afecta a los negocios y la dinamización del comercio en los barrios, debe llevarse adelante con la máxima participación y debate para asegurar que contribuya a los objetivos de la mejora de vida y de los servicios públicos que ofrece el ayuntamiento.”