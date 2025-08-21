Polvo, grietas y resignación ante las obras del túnel ferroviario: "Viviremos mejor"

València tiene un centenar de obras en verano y luego está la madre de todas las zanjas. La que proyecta abrir el Canal de Acceso constituido por el conjunto de vías soterradas que sustituirán las vías de entrada a València en superficie hasta la futura Estación Central. El ministro Óscar Puente prevé dar por concluida “la infraestructura más importante después del nuevo cauce del Turia" en el año 2028, cosiendo así la brecha que históricamente ha mantenido separados los barrios de Malilla y Cruz Cubierta.

Como es lógico, un trabajo de semejante calado genera malestares –más o menos profundos– en las fincas colindantes, especialmente en las viviendas recayentes a las vías. En los últimos días varios vecinos han contactado con Levante-EMV para manifestar estas quejas a modo de desahogo, sobre todo después del susto que se llevaron el martes cuando los bomberos irrumpieron en la calle Olta y pidieron a los residentes de una finca que no salieran de sus casas porque había una fuga de gas. Más tarde, Adif aseguró que la fuga de gas había sido un contratiempo provocado porque uno de los micropilotes del túnel perforó una tubería.

Muro de contención construído en la avenida García Lorca / Ana de los Ángeles Martí

“En casa tenemos ruido constante”, contaba Amparo, vecina de Olta. “Esta fuga de gas ha sido la gota que ha colmado el vaso. También hemos tenido cortes de luz y de agua. Han clausurado varios garajes durante los próximos dos años –Adif les ha habilitado un aparcamiento con techo en un solar cercano–, y también por las obras a algunos vecinos nos retiró la grúa el vehículo sin previo aviso, obligándonos a pagar 200 euros para recuperarlo del depósito”, aseguraba la vecina.

Foco descolgado por la vibración de las obras / Ana de los Ángeles Martí

No solo eso, en la pujante Falla García Lorca-Olta, que en este curso ha pasado de 200 a casi 300 socios, ha aparecido una grieta de unos dos centímetros de ancho en un rincón del almacén y también ha caído una pequeña parte del falso techo con un foco de iluminación, que aún sigue colgado de su cable. Andrés Marco, presidente de la falla, dice que la empresa que trabaja con Adif fue a evaluar los daños, descartó posibles afectaciones estructurales y les dijeron que en algún momento acudirían a reparar los desperfectos. Sin fecha a la vista.

Y las molestias son más evidentes en las viviendas cuyas ventanas dan al muro de contención levantado en la avenida Poeta García Lorca. Marta abre la puerta de casa de su madre, se asoma a la ventana y dice: “Lo peor es el polvo. No puedes abrir las ventanas porque se te llena la casa de polvo. El ruido es más o menos soportable menos cuando utilizan un martillo percutor gigante, con esa vibración a mi madre la ventana se le ha descolgado dos veces la ventana”.

Grieta aparecida en la Falla García Lorca-Olta / Ana de los Ángeles Martí

Con todo, tanto ella como los falleros y algunos vecinos consultados han aprendido a trabajar la paciencia para ver avanzar unas obras que llevan décadas esperando: “Mis padres se compraron este piso en 1981 y en los planos esto ya era el Parc Central. Cuando soterren las vías yo cruzaré andando a Cruz Cubierta y estaré en tres minutos en casa de mi tía. Ahora tengo que dar un gran rodeo por la pasarela de Giorgeta. Y lo mismo pasará con el Hospital Peset, al que no se llega fácilmente”, explica esta vecina de Malilla.

La sensación es generalizada: son más de 40 años esperando para reparar la cicatriz ferroviaria que parte el sur de València. “Las obras son molestas pero necesarias. Viviremos mejor cuando soterren las vías”, coinciden en el barrio, que no ven el momento de disfrutar de un entorno más amable y verde. Por lo demás, si los plazos se cumplen, antes del final de los trabajos se reavivará una batalla política en clave municipal entre quienes defienden un gran Corredor Verde y quienes abogan por una avenida con arbolado que permita el paso de vehículos.