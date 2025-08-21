Los vecinos exigen atención social y sanitaria para el asentamiento de Ciutat Vella

La plaza Jesús Maroto i González en pleno corazón de València lleva años acogiendo un asentamiento muy volátil, con mucha rotación, creado en torno al CAI del barrio del Carmen, pero en los últimos meses este foco de sinhogarismo ha crecido e incluso se ha consolidado tras la llegada de expulsados de los jardines del Turia. El operativo puesto en marcha por el Ayuntamiento de València para desalojar el pulmón urbano de la ciudad no solucionó el problema, solo lo dispersó.

Algunos de los habitantes del asentamiento –que duermen en tiendas, colchones o bancos de madera y retiran todos sus enseres a primera hora de la mañana, apremiados por la Policía– contaban a este periódico que el centro de atención a la inmigración ha dejado de apuntarles los nombres, en un evidente agotamiento del recurso, y reflexionaban sobre su propia situación. "Nadie quiere vivir en la calle. Si consumes quizás sí, pero los que estamos aquí para buscar trabajo, vivimos en la calle porque no nos queda otra, lamentaba a las puertas del CAI un chico marroquí que prefería conservar el anonimato. "Así no se puede vivir", añadía.

Los vecinos de Ciutat Vella están de acuerdo. Desde la asociación Amics del Carme señalan que este asentamiento "va y viene desde hace años", lamentan las condiciones en las que se ven envueltos sus ocupantes y añaden: "El ayuntamiento no da el servicio adecuado a las personas que están ahí. Si acampan en ese lugar es porque está el CAI, no por otra cosa, están esperando el turno, y el CAI es un servicio exclusivamente municipal. Si Servicios Sociales no tiene los recursos suficientes y genera largas esperas, el responsable es el ayuntamiento. Por tanto, la gente duerme ahí en el centro porque el ayuntamiento no hace su trabajo", argumentan.

Tienda montada en una de las céntricas plazas de València / Ana de los Ángeles Martí

Los mismos vecinos explican que el concejal responsable de Limpieza, Carlos Mundina, se comprometió a adecentar la zona y trasladar el problema al resto de áreas competentes, incluidos los Servicios Sociales, pero la realidad es que la población de gente que duerme en tiendas, colchonetas y bancos sigue creciendo mes a mes sin que se atisbe una solución. De hecho, según explicaba a Levante-EMV Bakary, un chico gambiano de 19 años, el CAI ha dejado de apuntar a los solicitantes y, según les dicen, la lista de espera para poder acceder a un albergue es de hasta seis meses.

Mientras tanto se ven abocados a una situación extrema, algo que en muchas ciudades parece haberse normalizado. Cuerpos tumbados en un cartón sobre el adoquinado. A la intemperie. El ejemplo más crítico de la crisis de acceso a la vivienda en una ciudad donde solo hay tres alquileres por debajo de 600 euros. “A la gente sin casa deberían buscarle una, eso es lo más urgente”, afirman en la citada asociación vecinal, molestos también con la falta de interlocución institucional. “A nosotros nos llegan muchas quejas de los vecinos pero la comunicación con el ayuntamiento no es buena”, resumen en Amics del Carme.

Unas condiciones mínimas

Volviendo al asentamiento del centro histórico, otro de los factores que ayudan a la concentración de personas en standby, a la espera de soluciones urgentes, es la acumulación de recursos asistenciales para personas vulnerables, sin hogar o migrantes en un mismo barrio. Esto genera algunas tensiones en la convivencia, pero los vecinos insisten en el diagnóstico. “Hay gente que está cansada, pero si el consistorio pusiera las soluciones correspondientes esto no estaría pasando y la convivencia sería mucho más armoniosa”.

Y ponen un ejemplo concreto. Los vecinos que viven en la calle Ripalda, frente a la plaza, han denunciado la situación pidiendo que el asentamiento tenga unas condiciones mínimas con urinarios, acceso a agua y asistencia. Algo digno, dado que la necesidad de pasar por el CAI va a seguir existiendo. Pero tampoco en esto se sienten escuchados. “Si ahí hay gente durmiendo ahí, lo mínimo es que les hubiesen puesto un servicio. Al final se trata de garantizar un mínimo de condiciones a gente que no tiene nada y, de paso, favorecer la convivencia”, cierran los vecinos.