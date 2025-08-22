Adiós al cruce de alto riesgo de la plaza de San Agustín de València

La reforma y renaturalización del eje plaza de San Agustín-avenida del Oeste-San Vicente-plaza de España reducirá considerablemente la peligrosidad de este cruce de alto riesgo, una de las principales entradas al centro histórico y donde confluyen seis calles y en el qu se han producido dos atropellos mortales en un año. La reforma citada contempla la ordenación del tráfico y la planta viaria en la plaza y su entorno que se harán más seguros a costa de eliminar carriles de tráfico y generar aceras más anchas.

Después de las reuniones con vecinos y para atender sus peticiones a lo largo de estos últimos meses desde la adjudicación del proyecto en octubre de 2024, desde las concejalías de Movilidad y Urbanismo se había modificado la planta respecto a la que aparecía en las bases del concurso para hacer más seguro ese cruce, explican fuentes del equipo de arquitectos que ha diseñado la reforma de todo el eje formado por Elena Climent, Marcel Cumplido, Lara Llop y Jonás Durá, ganadores en julio de 2022 con su propuesta "Escalera de Color" del concurso de ideas convocado por el ayuntamiento para renaturalizar y pacificar este espacio. El ayuntamiento prevé licitar las obras este año y acabarlas en el horizonte de 2027.

La reforma de San Agustín, que ya fue objeto de una intervención de urbanismo blanda y provisional como la avenida del Oeste, cuenta con un presupuesto de siete millones de euros, van a conllevar la pacificación de tráfico al llevar aparejadas diferentes actuaciones en las que se han estado trabajando desde los servicios de movilidad y urbanismo con el equipo redactor del proyecto, informan fuentes municipales.

El nuevo diseño es el resultado de la reunión mantenida con vecinos, asociaciones, y comercios de la zona, donde todos pudieron manifestar sus opiniones y propuestas tras conocer de primera mano la propuesta, que fue presenta por el equipo redactor y el Ayuntamiento.

Planta viaria del cruce de Xàtiva con la plaza de San Agustín, donde se elimina el giro actual desde la primera y se amplia la acera / A.V.

El pasado 25 de julio se definió la planta viaria definitiva que contempla además de la reducción de un carril, la ampliación de aceras y la eliminación de las isletas de la esquina de la avenida del Oeste con la plaza de Sant Agustín.

Con esto se mejora la seguridad viaria al simplificar el cruce de Xàtiva con San Agustín, puesto que el ensanche de acera conlleva la eliminación de la isleta existente. Por tanto, el peatón sólo tendría que cruzar la vía en un único tramo de semáfoto y no en dos como realiza actualmente, ya que la isleta es es sustituida por una acera continuada, lo que aumenta la seguridad para el peatón.

Para el diseño de esta nueva planta viaria el Ayuntamiento ha tenido en cuenta todos los factores que se dan en la zona y el objetivo ha sido poner al peatón y su seguridad en el centro de la actuación, informan fuentes de las concejalías que dirigen Jesús Carbonell (Movilidad) y Juan Giner (Urbanismo).

La isleta y el doble paso de cebra con semáforo que se eliminan / A.V.

Bóveda arbolada y menos carriles

Como ha señalado el concejal de Urbanismo y alcalde en funciones, Juan Giner, "la renaturalización de esta zona, uno de los ejes vitales de la ciudad, está siendo un trabajo minucioso en el que se ha tenido en cuenta a los vecinos, a los comercios de la zona y a los servicios municipales. Los valencianos vamos a tener un nuevo espacio que duplicará aceras, que reducirá el tráfico rodado y que se creará una zona verde con bóveda arbolada con casi 400 árboles".

En relación a los carriles de circulación, la planta viaria establece que la avenida de la Oeste pierda un carril de circulación y se quedará solo con dos, uno por cada sentido, con lo que se duplicaría el espacio para los peatones en las aceras, que estarían protegidas por una línea de árboles y vegetación. Del mismo modo, el diseño proyectado de la calle San Vicente Mártir, en el tramo entre plaza España y San Agustín, plantea una ampliación de las aceras, que también se resguardan con árboles y arbustos, con tres carriles de circulación y un carril bici.

Giner ha concluido señalando que “se sigue trabajando para ultimar todos los detalles y poder sacar a licitación el proyecto que conllevará un cambio importante en el corazón del centro de Valencia”.