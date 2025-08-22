Más que Ciutat Vella: València tiene 37 asentamientos con 815 personas

El asentamiento que se afianza en el entorno del CAI de Ciutat Vella con los desalojados del jardín del Turia ha devuelto el foco mediático a uno de los grandes problemas de València, el sinhogarismo que crece en sus calles: cientos de personas durmiendo a la intemperie porque carecen de recursos asistenciales de calidad y, sobre todo, porque “vivienda” y “accesible” son hoy dos conceptos enfrentados. Encarecer la vida sin compensar con inversión pública desemboca en una pobreza atribuida demasiadas veces a problemas personales, de salud mental, a las adicciones. Sin embargo, no es casualidad que tantas ciudades con alquileres desorbitados tengan su propio mapa de la vergüenza. València también.

Según las cifras aportadas por el gobierno municipal a una pregunta parlamentaria del Grupo Municipal de Compromís, con datos de 2024, en el ‘Cap i casal’ hay un total de 37 asentamientos consolidados, los cuales suman una población de 815 personas. Es el último dato oficial, pero se espera que esta cifra o el censo de personas sin hogar realizado por las entidades sociales de València con periodicidad bienal –este octubre toca– arroje datos más preocupantes, habida cuenta de la cantidad de personas sin techo que han acampado durante meses en los jardines del Turia antes de ser desalojadas por el ayuntamiento o la incesante aparición de tiendas, colchones y cartones en todos los barrios de la ciudad.

En cuanto al reparto geográfico, Quatre Carreres es con mucha diferencia el distrito más precarizado con un total de 16 asentamientos. De hecho, el centro de Servicios Sociales de la zona cuenta con un equipo especializado en asentamientos, cuatro profesionales de los 30 empleados en este recurso municipal, un equipo que nunca antes había existido en València. Detrás de Quatre Carreres aparece Poblats Marítims con cinco asentamientos, Rascanya (4) y Poblats del Sud (3). En el listado sin embargo no aparecen puntos de sinhogarismo como el documentado estos días por Levante-EMV en pleno corazón de la ciudad.

Por número de personas, los asentamientos más grandes de València se sitúan en la Cruz Cubierta (123 personas), Bloques Portuarios (120 personas), Entrada Pedrós (50 personas), Pedro Velasco (44 personas) o el circuito de la Fórmula 1. En este último, los datos de 2024 censaban a 84 personas, pero el número de tiendas ha crecido en los últimos meses con población llegada tras los desalojos del Turia. Se trata éste de un poblado que lleva más de 15 años levantado sobre las ruinas del Gran Premio de Europa, formado mayoritariamente por migrantes del Sáhara Occidental.

Más allá de estas bolsas de pobreza, que el ayuntamiento tiene perfectamente localizadas pero no consigue erradicar, se extienden otros pequeños núcleos de infraviviendas en almacenes abandonados, terrenos agrícolas y solares asfaltados pero desprotegidos en Faitanar, el entorno de la Ciutat de las Artes o zonas de alquerías en Orriols y Patraix. En todos estos asentamientos viven 335 familias y 232 menores, otro gran fracaso del sistema público de acogida, completamente saturado y ampliado a cuentagotas –el ayuntamiento ha sumado 70 plazas en los últimos meses–.

El listado ofrecido por el consistorio es una fotografía orientativa pero no refleja por ejemplo la situación de calle de muchos temporeros normalmente migrantes que van y vienen movidos por las campañas de recogida de fruta. Parte de esa rotación se estrella en València con las puertas del CAI, tal como contaba a este periódico un joven de Gambia instalado en el ‘Cap i casal’ tras recoger naranjas y mandarinas en Cataluña y, después de no encontrar trabajo ni conseguir siquiera que le apunten en el servicio municipal de atención al migrante, medita dejar la ciudad.