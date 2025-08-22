Las primeras viviendas públicas de alquiler de Turianova estarán el próximo verano

El nuevo edificio de viviendas de protección pública (VPP) y alquiler asequible que impulsa el Ayuntamiento de València, en la calle Gonzalo Tejero Langarita, en el entorno de Turianova, en el barrio de la Fonteta de Sant Lluís estará terminado el próximo verano. El Ayuntamiento de València adquirió este inmueble, promocionado como ‘Edificio Llar del Turia’, mediante una operación de permuta con una entidad mercantil, con el objetivo de destinarlo a alquiler asequible para familias y jóvenes.

El concejal de Urbanismo y alcalde en funciones, Juan Giner, ha visitado este viernes las obras de construcción de este edificio, uno de los que forman parte del Plan + Vivienda promovido por el Ayuntamiento cuy objetivo es "poner en la ciudad de València 1.000 nuevas viviendas de protección pública de alquiler asequible para los vecinos, para jóvenes y mayores”. La promoción la forman 86 viviendas de alquiler asequible de hasta tres dormitorios con amplias terrazas, zonas comunes, un porche de entrada con aparcamiento para bicicletas, 99 plazas de garaje distribuidas en dos plantas subterráneas y 86 trasteros, además de tres viviendas adaptadas. Uno de los dos accesos principales del inmueble, enclavado en una superficie de 694 m2 de suelo, conectará con un vial peatonal público y una zona ajardinada. Está previsto que las obras finalicen en el segundo trimestre de 2026.

Permuta de solares

La operación de permuta de cuatro solares que ha llevado a cabo el Ayuntamiento de València con un grupo inmobiliario permitirá la construcción de otras 400 viviendas, en el entorno del nuevo Hospital La Fe, tanto de protección pública como de promoción privada, que irán destinadas a la venta y permitirán ampliar la oferta de vivienda en la ciudad de València. La permuta es uno de los medios empleados por el Ayuntamiento en el marco del Plan + Vivienda, además de la constitución de derechos de superficie sobre parcelas de propiedad municipal y la construcción directa a través de entidades públicas como AUMSA.

Con esta actuación, el Ayuntamiento pretende movilizar la gran bolsa de suelo municipal destinado a uso residencial que lleva años paralizada, gracias a la incorporación de la colaboración privada a las iniciativas públicas municipales en materia de vivienda de protección pública, con el objetivo final de aumentar la oferta de vivienda asequible existente en la ciudad, tanto para la compra como en régimen de alquiler.

Estructura del edificio de Turianova destinado a alquiler / A.V.

Licencias para más VPP

Por otro lado, el Ayuntamiento de València ha otorgado la licencia correspondiente para la construcción, por iniciativa privada, de otras 234 viviendas de protección pública en tres inmuebles de nueva planta situados en el Sector de la Font de San Lluís, el PAI Malilla Nord y el PAI La Torre, tal como ha anunciado este viernes el concejal de Urbanismo. “El sistema funciona. Estamos enormemente satisfechos de ver que los plazos se cumplen y el Programa + Vivienda avanza”, ha afirmado Juan Giner.

En cuanto a la Font de San Lluis, enmarcado en una operación de permuta, se trata de 114 de viviendas de protección pública, de dos y tres dormitorios, además de cuatro viviendas adaptadas. El edificio también contempla 114 plazas para vehículos, 114 trasteros y 114 plazas de bicicletas. Del mismo modo, se ha otorgado licencia de edificación para la construcción de un edificio de nueva planta de uso dominante residencial plurifamiliar en el PAI Malilla Nord, cuyo proyecto consta de 24 viviendas protegidas, una vivienda adaptada, 24 plazas de aparcamiento, 16 trasteros, 24 plazas para bicicletas y dos locales terciarios.

Y, por último, también se ha autorizado la construcción de un edificio de nueva planta de uso dominante residencia plurifamiliar en el PAI La Torre (Sociópolis). Este inmueble tendrá 96 viviendas de protección pública, cuatro de ellas en condiciones de vivienda accesible, 88 plazas de garaje y 70 trasteros.