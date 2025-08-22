Un rocódromo de 1.100 metros en el icónico Espai Verd de Benimaclet

La marca Natural Climb ha anunciado que en las próximas fechas abrirá un nuevo espacio de escalada deportiva en el barrio de Benimaclet. Y no será un espacio cualquiera. El nuevo rocódromo de València estará localizado en el bajo del icónico edificio Espai Verd. De este modo, Natural Climb expande su negocio al norte de la ciudad años después de abrir en Safranar su primera sala de escalada, ampliada después en una segunda nave contigua consolidando de este modo el rocódromo más grande de la ciudad de València.

Según ha detallado la empresa a Levante-EMV, el nuevo espacio en Benimaclet tiene 1.100 metros cuadrados, con 8,5 metros de altura. El rocódromo será con doble piso escalable y contará con zona de entrenamiento específico y aparatos de crossfit. Todos los servicios ya disponibles en Safranar pero en un espacio más reducido. Además la marca permitirá a sus 300 socios escalar indistintamente en Safranar o Benimaclet con el abono que ya tienen contratado. La idea es poder abrir las puertas del nuevo centro en Semana Santa de 2026.

Redacción Levante-EMV

El Espai Verd es un edificio de viviendas ajardinadas que fueron diseñadas por el arquitecto Antonio Cortés Ferrando y su estudio de arquitectura CSPT como una especie de transición entre el barrio de Benimaclet y l’Horta Nord. Tomando como modelo el complejo residencial Habitat’67 en Montreal, la combinación del hormigón armado visto con una vegetación omnipresente convierten esta utopía ecologista de los 90 en uno de los símbolos arquitectónicos del ‘Cap i casal’.

Su imponente materialidad y dimensiones hacen que esta obra pueda catalogarse como brutalista–estilo de moda actualmente–, y del mismo modo, también se encuentra dentro de la arquitectura modular residencial, ya que, tal como explican en Open House Valencia, existe una suerte de leyes de combinatoria espacial para encajar sus viviendas en base a una trama regular.

Y de una moda a otra, porque el brutalismo se combinará a partir de 2026 con uno de los deportes más popularizados en los últimos años gracias a su versatilidad –trabaja la fuerza, la flexibilidad o el equilibrio–, el gran ambiente de los rocódromos convertidos en espacios de socialización, y la proyección mediática gracias a estrellas como el extremeño Alberto Ginés, primer campeón olímpico de escalada deportiva de la historia.