El tour de obras del alcalde (en funciones) de València

Al concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de València, Juan Giner, le ha tocado esta semana ejercer de alcalde en funciones en sustitución de Mª José Catalá. Giner ha hecho estos días un verdadero "tour" por las principales obras del cap i casal, donde hay más de un centenar de obras en marcha. Desde la reurbanización de la plaza Segovia, hasta la reforma de la Pérez Galdós, una actuación que tiene amenaza con complicar sobremanera la vuelta al trabajo y al colegio, pasando por las obras del PAI de Moncayo, en el tramo más degradado de la calle San Vicente, junto al Parque Central donde se construirán 200 viviendas de renta libre, que se comercializan ya a precio de oro. Giner ha rematado la semana con una visita a la promoción de viviendas de alquiler asequible de Turianova, donde también ha anunciado que se han concedido más de 200 licencias para VPP privadas.