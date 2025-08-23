Atascos y masificación turística para ver los atardeceres en l’Albufera

El atardecer ocurre cada día y sin embargo sigue despertando fascinación. Es posible que las puestas de sol estén más de moda que nunca, algo a lo que ha contribuido definitivamente el neologismo "instagrameable". Tal es el fenómeno que en marzo de este año, el mirador de Es Verdrà, en la isla de Ibiza, cerró tras el agotamiento de los vecinos por la masificación turística, pronunciada a la caída del sol con botellones improvisados y DJs amenizando el momento.

Masificación en l'Albufera / Germán Caballero

L’Albufera no está en ese punto pero va aproximándose a él. Esta semana cientos de turistas y algunos vecinos de la ciudad de València han colapsado los embarcaderos de la gola de Pujol en torno a las 20 horas, momento en que empieza a anaranjarse el cielo y la laguna. La estampa ejemplifica bien el momento que vive la capital valenciana, donde existe una evidente tensión entre la masificación turística, la convivencia vecinal y el cuidado del entorno.

Pese a esta masificación, mucha gente renuncia a la intimidad y busca la foto perfecta en l’Albufera o tomarse un refrigerio viendo caer el sol. Aunque hay carteles donde se prohíbe expresamente, muchos posan en el extremo del embarcadero con los pies colgando y el atardecer de fondo. Jugándose el chapuzón involuntario.

Colapso en el acceso a la gola de Pujol / Germán Caballero

Asimismo, la moda de ver los atardeceres en el parque natural está provocando grandes atascos en las vías de acceso. Pese a las medidas llevadas a cabo hace unos años para mejorar la accesibilidad e impedir el mal aparcamiento de vehículos, muchos hacen caso omiso a las indicaciones viarias, aparcando indebidamente.