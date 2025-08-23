Dos atendidos por inhalación de un humo en el incendio de una vivienda en Camapanar
El fuego se ha originado en un piso ubicado justo enfrente del edificio incendiado el pasado 22 de febrero de 2024. En la vivienda no había nadie y los atendidos son vecinos que han salido al rellano
Redacción Levante-EMV
València
Un pequeño incendio en una vivienda ha hecho saltar las alarmas en las inmediaciones de la calle Luis Buñuel de València, justo enfrente del edificio incendiado en Campanar el 22 de febrero de 2024.
Afortunadamente el piso de la última altura no había residentes en el momento del incendio, por lo que no se han tenido que lamentar víctimas personas. Solo dos vecinos del piso incendiado han tenido que ser atendidos por inhalación de humo cuando han salido al rellano.
Hasta el lugar de los hechos se ha desplazado una ambulancia y un equipo de bomberos, que ya tiene el incendio controlado.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Decenas de personas sin hogar, algunas expulsadas del Turia, acampan en pleno centro de València
- Adiós al cruce de alto riesgo de la plaza de San Agustín de València
- Las primeras viviendas en venta de las torres del Parc Central de València superan los 500.000 euros
- Barrio de la Aguja: el secreto mejor guardado de València
- Estafan a varias personas con un espectáculo de drones en las Artes y las Ciencias
- El gran refugio climático de nueve kilómetros que atraviesa València
- Una fuga de gas obliga a confinar una finca junto a las obras del soterramiento al sur de València
- Qué es 'la acera de la muerte' de la calle San Vicente