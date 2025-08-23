Dos atendidos por inhalación de un humo en el incendio de una vivienda en Camapanar

Un pequeño incendio en una vivienda ha hecho saltar las alarmas en las inmediaciones de la calle Luis Buñuel de València, justo enfrente del edificio incendiado en Campanar el 22 de febrero de 2024.

Afortunadamente el piso de la última altura no había residentes en el momento del incendio, por lo que no se han tenido que lamentar víctimas personas. Solo dos vecinos del piso incendiado han tenido que ser atendidos por inhalación de humo cuando han salido al rellano.

Hasta el lugar de los hechos se ha desplazado una ambulancia y un equipo de bomberos, que ya tiene el incendio controlado.