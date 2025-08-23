De tour con los cruceristas en València: "¿La Ruta de la Seda por dónde cae?"

Este jueves atracó en el Puerto de València el MSC Grandiosa, un crucero con capacidad para 6.334 pasajeros. En todo el año no ha llegado a la ciudad un barco más grande. Pero este y otro parecido de la misma naviera son reincidentes: tanto MSC Grandiosa como MSC Splendida han pasado o pasarán por el ‘Cap i casal’ medio centenar de veces en 2025. En total, València habrá recibido a final de año más de 300 cruceros y un pasaje acumulado de 833.000 turistas, prácticamente equivalente a la población de la ciudad.

El barco del jueves echó el ancla en València a eso de las 7 de la mañana procedente de Génova, Italia. Desde las 9 horas se empezaron a ver autobuses recorriendo las calles de Cronista Rivelles, la Trinitat y San Pío V, junto al museo. Algunos aparcaron en Guadalaviar y otros fueron a Blanquerías, al otro lado de los jardines del Turia, para soltar a turistas que recorrerían el centro histórico durante unas cuatro o cinco horas. MSC también suele programar tours exprés a l’Albufera.

En el Puente de Serranos esperaba Juanma con su empresa de tuctucs Trio Ecotour. No era casualidad: ya sabe que los cruceros de MSC llegan jueves y sábados. Mein Schiff Relax (con 5.000 pasajeros) llegan miércoles y sábados. «Primero bajan los italianos, que son más madrugadores, y luego más a mediodía van viniendo los norteamericanos o méxico. Nosotros llevamos un par de años operando. Tenemos tres tours, el especial para cruceristas visita el Palacio de Benicarló, la Plaza de la Virgen, el Palau, la Plaza de la Reina, Vía Augusta, Plaza del Ayuntamiento, Plaza del Mercado, paseo por el Carmen y vuelta», resumía el responsable de la agencia de viajes. «Ellos vienen en peregrinación y siempre te preguntan dónde está el centro y dónde está el acuario». Ciao, buongiorno, interrumpe un turista.

Un grupo de cruceristas se congrega frente al Mercado Central / Levante-EMV

Los «peregrinos» empezaban en grupo grande e iban ramificándose una vez bajaban por calle Serranos y llegaban a la plaza de Manises. Los autobuses lanzadera seguían descargando pasaje a las puertas de la antigua València. Dentro, la mancha de aceite se extendía lentamente hasta que prácticamente solo se veían turistas, dominantes en un mes como agosto. ¿Primeras impresiones? «Beautiful, beautiful», chapurreaba con desgana una familia italiana.

Irma y sus cinco compañeras de viaje chilenas se explayarían algo más. «Las paradas son Roma, Palermo, Ibiza, València, Marsella y vuelta a Génova. El grupo pagamos cerca de 9.000 euros 8 días y 7 noches. Aquí en València estaremos el día no más. El plan es perdernos en el centro de la ciudad. No habíamos estado nunca. Se ve muy ordenada y limpia. Aquí vamos buscando el Mercado, la Catedral y sobre todo la Ruta de la Seda, ¿por dónde cae?».

Cruceristas italianos en dirección a la plaza de la Reina / Levante-EMV

Se referían a la Lonja. Algunas tiendas de souvenires viven casi en exclusiva de los cruceristas que llegan en cruceros como el MSC Grandiosa. También tienen controlados los horarios de las navieras. Una trabajadora explicaba que últimamente llegan muchos brasileños, y que sobre todo compran imanes, postales y chupitos. Los clientes insisten en la idea de la limpieza en València, algo que contrasta con la realidad denunciada por muchos barrios en los últimos meses. ¿En qué lengua hablan? «Cada uno en la suya, aquí toca hablar idiomas porque te tienes que adaptar a ellos».

María es guía autónoma y trabaja contratada por un intermediario -un operador local- para MSC. Se maneja en español, inglés, italiano y francés. Ante un grupo de italianos explicaba el singular funcionamiento del Tribunal de las Aguas y luego les hablaba de la horchata. Cuando llegaban al Mercado Central los arrastraba hasta la plaza del Doctor Collado y les daba media hora de descanso. Entonces un italiano le preguntaba dónde podía comprar la camiseta de la Selección Española. «En el Corte Inglés, pero no nos cae de camino», contestaba ella.

Atasco en la plaza del Mercado

La guía explicaba que había apartado a los cruceristas del Mercado porque los taxistas y proveedores del bazar se quejaban de no poder pasar con sus vehículos. También decía que sus clientes en visita exprés se quedaban fascinados con València: «Les gusta tanto que muchos vienen después por su cuenta». Y trataba de desmontar la imagen del turista parasitario que no deja un euro en la ciudad. «Siempre nos preguntan por sitios para comer tapas. La gente se queja del crucerismo pero esto paga muchos salarios. Un mismo día podemos estar trabajando 25 guías y 40 autobuses».

Punto de recogida / Levante-EMV

A su lado pasaba una excursión de jubilados norteamericanos. Cerca se colocaba un Free Tour de más de 40 personas hispanohablantes y guía con altavoz. En la plaza de la Reina otros 50. Y junto a la finca más estrecha de Europa un tercer guía hacía la pregunta de rigor: «¿Alguien la encuentra?». Otro posible juego en el centro de València sería: un vecino, ¿alguien lo encuentra? El turismo masivo da trabajo y muchos quebraderos de cabeza. Tanto es así que la alcaldesa plantea prohibir los «megacruceros» en 2026; falta ver qué tamaño encaja en esa definición.