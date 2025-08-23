Usuarios de la piscina de La Hípica: "No se puede privar a la ciudadanía de un chapuzón con 38 grados"

La piscina de La Hípica, situada en la calle Jaca, junto a Viveros, y cerrada desde el pasado verano por renovación de la concesión, ha reabierto este verano ante las peticiones de numerosos vecinos que reclamaban poder disfrutar de ella, sobre todo en las olas de calor que azotan València cada vez con más frecuencia. La mayor preocupación de los usuarios es que el recinto vuelva a cerrar en próximos veranos. Reclaman que se mantenga abierto de manera estable.

Desde Quart de Pobles o Russafa

Las instalaciones han atraido este verano a usuarios de diferentes barrios de la ciudad: Quart de Poblet, Museros, Russafa, los alrededores de Viveros, entre otros y la mayoría coincide en destacar su "excelente ubicación" y la facilidad de acceso tanto a pie como en transporte público. Muchos opinan que un nuevo cierre sería "una pena": "Si cierran esta piscina no sé qué haría, solo vengo a esta", comenta una mujer junto a su amiga, la cual añade que "no se puede privar a la ciudadanía de un chapuzón con 38 grados". Un grupo de jóvenes también señalan que "no hay más piscinas en esta zona" y valoran positivamente contar con esta alternativa.

El entorno resulta agradable: una amplia zona verde con árboles que dan sombra, espacio para extender la toalla y una gran piscina central. Además, dispone de un bar que ofrece comidas y refrescos. La combinación de metro y autobuses facilita aún más su acceso. En general, los usuarios describen la zona como un lugar "tranquilo", "familiar", "cercano" y "con un bonito jardín". A pesar de eso, se mencionan algunos aspectos que los asiduos proponen mejorar: el precio (5,15 euros frente a los 3,35 del resto de piscinas de titularidad municipal), la parte infantil y los horarios.

Piscina de La Hípica / Ana de los Ángeles Martí

Cara y apertura tardía

El más señalado de todos es el primero de la lista: "la entrada es demasiado cara". En comparación con otras piscinas de València, las personas piensan que el precio es elevado y destacan que a esto se le suman los suplementos por hamacas o material de niños, que son opcionales pero se pagan. "La reducción para jubilados y pequeños está bien, pero la entrada normal es costosa para lo que ofrece la piscina", opina una jóven. Algunos lo justifican por el mantenimiento del jardín, que requiere inversión todo el año, aunque otros critican la prohibición de llevar comida de fuera, lo que obliga a consumir en el bar.

Otro punto débil que señalan los usuarios es la falta de instalaciones adaptadas para los más pequeños: "El recinto no está pensado para niños, no hacen pie y no hay una parte exclusiva de chapoteo para ellos", sostiene una mujer mientras pone crema de sol a sus hijos. Esta hace una comparación con la piscina de Benicalap que, según ella, es "muy bonita", "más económica" y "pensada para todos los públicos". Adicionalmente, se cuestiona el horario de apertura: los asistentes consideran que debería abrir entre semana a las 11 de la mañana, al igual que los fines de semana.

La construcción del polideportivo cerrará las instalaciones durante dos o tres años

Aquaval, la empresa que gestiona las piscinas municipales de Benicalap y el Parque del Oeste y que ha asumido temporalmente la piscina de la Hípica, apuntan que la previsión del ayuntamiento, que todavía no ha publicado los pliegos de la nueva concesión, es transformar las instalaciones de la Hípica, donde ya no hay caballos, en una dotación deportiva para la SaÏdia, que incluirá pistas de pádel, una piscina cubierta, otra descubierta y una residencia para deportistas.

La compañía especifica que se trata de un recinto municipal que asumieron de forma urgente este verano: "La hemos gestionado estos tres meses y después cerraremos", confirman. Añaden que la construcción del polideportivo será de gran envergadura, por lo que la infraestructura pública permanecerá cerrada entre dos y tres años cuando se retomen las obras. Aun así, no descartan buscar otras opciones, como iniciar los trabajos por fases, para intentar mantener la piscina operativa en próximos veranos.

Personas disfrutando de las instalaciones en agosto / Ana de los Ángeles Martí

En cuanto al precio de las entradas, una de las principales quejas de los usuarios, Aquaval subraya que también gestiona piscinas del ayuntamiento como las de Benicalap o el Parque del Oeste, donde las tarifas son más bajas. La diferencia, cuentan, se debe a que estas últimas dependen de la Fundación Deportiva Municipal, mientras que el recinto de La Hípica se rige por un convenio anterior, de 1998, entre el Ayuntamiento y la empresa concesionaria de aquel entonces. "Siempre hemos preguntado y protestado por qué aquí los precios son diferentes, pero están fijados así desde hace muchos años", apuntan

Sobre la ausencia de instalaciones adaptadas a niños, la empresa reconoce que resulta llamativo que "en 27 años no se haya hecho una inversión en una piscina infantil o de chapoteo": "No sabemos si se buscaba exclusividad o una piscina más tranquila y pensada para los socios de la Hípica", concluyen.