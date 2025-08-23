Una vecina frustra un robo en València al grabarlo desde su casa

Una vecina logra frustrar un robo en València al ver desde su casa cómo dos personsa escalaban por una reja para entrar a una vivienda. Los hechos ocurrieron sobre las 02:00 horas del sábado 23 de agosto. La mujer, que había estado grabando toda la escena con su móvil, fue la que alertó a la Policía.

Dos dotaciones de Policía Local de Valencia de la Unidad de Seguridad, Apoyo y Prevención (USAP) y una tercera de la Comisaría de Proximidad han detenido a dos personas que estaban intentando robar en un domicilio tras escalar una reja y acceder por una ventana de la planta superior.

La vivienda estaba habitada

Los hechos sucedieron en la calle Flor de Mayo, una zona muy próxima al hospital La Fe entre Malilla y La Punta. Los agentes se personaron en la vivienda y lograron frustrar un robo con fuerza en casa habitada gracias a la colaboración vecinal de la testigo que llamó al 092. En la planta baja se encontraban el propietario de la vivienda y su cuidadora, que gracias a la rápida intervención de los polícias no sufrieron ningún daño.