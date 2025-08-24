La Aemet prevé chubascos con tormenta en el interior de València

La meteorología de ayer amenazaba con lluvias y cierta inestabilidad, pero finalmente se mantuvo bajo los estándares del verano, calor y cielos casi despejados, en buena parte de la Comunitat Valenciana. Para hoy se conserva la predicción de inestabilidad.

En la provincia de València, la Aemet prevé un cielo poco nuboso por la mañana, aumentando a intervalos nubosos de evolución diurna a partir del mediodía. Hay probabilidad de chubascos con tormenta en el interior por la tarde, que no se descartan en el resto. El viento será flojo de dirección variable las primeras horas, tendiendo a sureste flojo ocasionalmente moderado por la tarde.

Las temperaturas mínimas irán en descenso en el interior y sin cambios en el resto, y las máximas en ascenso. La máxima en València ciudad será de 32 grados y la mínima de 22. En Requena serán de 33 y 16 grados. Gandía alcanzará los 34 grados máximos y los 22 mínimos. Y Ontinyent tendrá la mayor variación térmica con un 36/18 grados.

Por su parte, la provincia de Alicante arrancará la jornada con cielo poco nuboso por la mañana, aumentando a intervalos nubosos de evolución diurna a partir del mediodía. Las temperaturas mínimas seguirán sin cambios y las máximas en ascenso. El viento será flojo de dirección variable las primeras horas, tendiendo a sureste flojo ocasionalmente moderado por la tarde. De los grandes municipios, Orihuela marcará la temperatura máxima con 35 grados y Alcoi la mínima con 18 grados.

Finalmente, el cielo con intervalos nubosos en el norte de Castellón y poco nuboso en el resto por la mañana, aumentando a intervalos nubosos de evolución diurna a partir del mediodía. Hay probabilidad de chubascos en el interior por la tarde, que no se descartan en el resto; en el interior del norte de Castellón hay baja probabilidad de que sean localmente fuertes y con granizo e irán acompañados de tormenta. El viento será flojo de dirección variable las primeras horas, tendiendo a sureste flojo ocasionalmente moderado por la tarde.

Las temperaturas mínimas irán en ascenso en el norte de Castellón y sin cambios en el resto; máximas en ascenso. Castelló de la Plana marca el techo con 21 grados y Morella el suelo con 12 grados.