Cambio en el alcaldía de València
María José Ferrer San Segundo acude al palco del Ciutat de València para ver el regreso del Levante UD a la Primera División
València
Tras pasar sus vacaciones en Dénia, anoche, María José Ferrer San Segundo, 'debutó' como alcaldesa de València en el partido entre el Levante UD y el FC Barcelona en el Ciutat de València. Como alcaldesa en funciones, Ferrer San Segundo, muy aficionada al fútbol y hace años toda una habitual de Mestalla, presenció el regreso de los levantinistas a la Primera División en un partido en el que el estadio estaba lleno a reventar.
María José Ferrer San Segundo, ya metida en su nuevo 'cargo' -que 'abandona' Juan Giner, participará e intervendrá en la Marcha Conmemorativa con motivo del 34 Cumpleaños de la Independencia de Ucrania.
