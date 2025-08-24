Dos okupas arrestados en València por intentar apuñalar a un albañil

El pasado 21 de agosto se requirió a unos agentes de la policía local desde el 092 para acudir a una vivienda de la calle San Jacinto (la Petxina) porque se estaban produciendo una amenazas con un cuchillo por parte de dos varones okupas que habían intentado apuñalar a un albañil.

Al llegar al lugar 5 personas relataron a los agentes que han recibido amenazas de muerte con un cuchillo y mostraron un vídeo con dos varones en el interior de una vivienda en el que uno de ellos portaba un cuchillo de grandes dimensiones con actitud intimidatoria hacia los denunciantes. Este vídeo fue facilitado a los agentes de la Policía Local.

Los agentes se equiparon con escudos defensivos y dispositivos electrónicos de control (Pistola Taser que no fue necesaria utilizar) y tras varios requerimientos en la puerta identificándose como agentes de policía, las dos personas que coincidían con la descripción de las personas que amenazaban en el vídeo les abrieron la puerta y permitieron el acceso a los agentes a la vivienda. Ambas personas fueron detenidas indicándoles los motivos, y se observaron dos cuchillos de grandes dimensiones junto a la entrada del domicilio, que fueron intervenidos por los agentes, coincidiendo uno de ellos con el visto en la grabación.

Durante la custodia y vigilancia en la Inspección Central de Guardia del CNP, uno de los detenidos se comportó de forma violenta, amenazando e insultando a los agentes. Además se observó en el interior del precalabozo que se estaba autolesionando e intentando sacar un objeto del bolsillo del pantalón, por lo que se le llevó a la estancia de registros corporales. En ese momento el detenido propinó varas patadas a uno de los agentes y le mordió en la mano, de modo que, tras ser reducido, tanto el agente como el detenido recibieron atención de los servicios médicos.